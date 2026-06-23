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KRALJEVSTVO ZA PIVO

Pogledajte cijene piva na stadionima na kojima igraju 'Vatreni': Nije nimalo jeftino...

Piše 24sata,
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Pogledajte cijene piva na stadionima na kojima igraju 'Vatreni': Nije nimalo jeftino...
SP 2026 Washington DC: Organizirano gledanje utakmice u Washington D.C.-u | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najskuplje je u San Franciscu gdje ćete veliko pivo na stadionu platiti čak 24,50 dolara?! Računica jasna, četiri piva za skoro sto dolara... Pa tko voli nek izvoli.

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Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra drugi dvoboj Svjetskog prvenstva, protivnik je Panama. Nakon poraza od Engleske (4:2) u prvom kolu, Vatrenima je u Torontu potreban pozitivan rezultat, svi se nadaju pobjedi koja nam otvara vrata drugog kruga...

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A osim samog nogometa, hrvatske navijače vjerojatno zanima i cijena piva....

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Prema podacima koje je objavio Playerstime, cijena jednog točenog piva na Toronto Stadiumu iznosi 12,59 američkih dolara, odnosno malo više od 11 eura. To znači da će navijači Hrvatske za jedno pivo tijekom utakmice protiv Paname platiti nekih tri puta više nego što bi ga platili u prosječnom ugostiteljskom objektu u Hrvatskoj.

A cijene piva u Torontu su među jeftinijima!  

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Najjeftinije pivo na stadionu, i sigurno su im navijači a tome zahvalni, je u Guadalajari, javlja Playerstime. Pivo će vas tamo izaći 2,75 dolara, dakle 2,40 eura. Po toj cijeni teško ga je naći po kafićima u Hrvatskoj...

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Nakon Paname 'Vatreni' igraju protiv Gane u Philadelphiji, veliko pivo na stadionu navijače će tamo koštati nešto manje od 11 dolara...

Ipak, teško je očekivati da će visoke cijene obeshrabriti hrvatske navijače... Pogotovo u slučaju dobrih rezultata...

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