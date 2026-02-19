Obavijesti

VIDEO: A ONDA I ISKLJUČENJE

Pogledajte eurogol petom Adu Adjeija vrijedan prve europske pobjede Rijeke u nokaut fazi!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: SportKlub/screenshot

Rijeka slavila u Nikoziji golom Adu-Adjeija u 86. minuti! Povijesna pobjeda u nokaut fazi europskog kupa. Hoće li uspjeti i u uzvratu na Rujevici

Admiral

Nogometaši Rijeke ostvarili su vrijednu pobjedu na gostovanju kod Omonije u Nikoziji (1-0) u prvoj utakmici šesnaestine finala Konferencijske lige, što im je povijesna pobjeda u nokaut fazi nekog europskog kupa.

Junak susreta, uz kapetana Martina Zlomislića na golu, bio je Daniel Adu‑Adjei, koji je u 86. minuti zabio fenomenalan gol vrijedan velikog rezultata uoči uzvrata na Rujevici. Tiago Dantas probio je desnu stranu i precizno ubacio na peterac, gdje se Adu‑Adjei, koji je u igru ušao samo pet minuta ranije, sjajno snašao i elegantnim potezom petom poslao loptu u mrežu za 1-0.

Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Video golčine pogledajte OVDJE.

Rijeka je do kraja susreta zadržala vodstvo i kući nosi rezultat koji joj daje odličnu poziciju pred uzvrat, i to unatoč drugom žutom kartonu Tornikea Morčiladzea samo tri minute nakon gola (ušao u 74., prvi dobio u 79., drugi u 89. minuti).

Isključenje Morčiladzea pogledajte OVDJE.

Pobjednik ovog dvomeča u osmini finala natjecanja igrat će protiv boljeg Strasbourga ili Rakówa. Rijeka u međuvremenu, prije uzvrata (četvrtak, 18.45), mora odraditi i Jadranski derbi protiv Hajduka na Poljudu u nedjelju (17.45).

POGLEDAJTE SAŽETAK:

