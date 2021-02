Fantastično je Dinamo otvorio utakmicu u Krasnodaru, od prve je minute zagospodario terenom i nagrada za to stigla je u 15. minuti. Sve je započeo i završio Bruno Petković.

Reprezentativni napadač odličnim je, čistim startom na sredini terena lansirao kontru "modrih", Lovro Majer uposlio je Luku Ivanušeca na desnoj strani koji si je finim lažnjakom stvorio poziciju za šut s 12-13 metara iskosa.

Obranio je to Jevgenij Gorodov, ali to nije bio kraj. Aleksandr Martinovič neuspješno je pokušao izbiti loptu, Mislav Oršić vratio ju je na peterac do Petkovića koji glavom posprema loptu u praznu mrežu, tik ispred golmana Gorodova koji ga je potom nokautirao.

Da nije bio gol, vjerojatno bi bio penal, ali poljski sudac Bartosz Frankowski ovako nije morao puno razmišljati. Pokazao je na cetar, a "modri" su proslavili deseti europski gol Petkovića u 29. utakmici i treći u Europskoj ligi ove sezone.

Krasnodar se uspio vratiti iz prve prave akcije. Nakon ubačaja s lijeve strane Joško Gvardiol loše je reagirao i zapravio poslužio Marcusa Berga. Šveđanin je dočekao poklon i raspalio volej, a Dominik Livaković ništa tu nije mogao.