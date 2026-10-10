Pogledajte golove u derbiju. Beljo već stigao do 10. gola u sezoni, McKenna počastio 'bile'

Izuzev rane prilike Michelea Šege u šestoj minuti (video pogledajte OVDJE), početak derbija između Hajduka i Dinama nije ponudio gotovo ništa do 21. minute, a onda dva gola u tri minute, po jedan na svakoj strani, koja su zagrijala pokislu publiku na Poljudu.

Prvo je Matteo Pérez Vinlöf, nakon dodavanja Kirila Kravcova, uputio centaršut u šesnaesterac gdje Dion Drena Beljo zabija glavom od podloge u gornji desni kut, sam između Alberta del Morala i Šimuna Hrgovića. Deseti je to gol najboljeg strijelca prvenstva u devetom prvenstvenom kolu, impresivno.

A onda je Dinamo zakuhao sve pred svojim golom. Faul u zoni centaršuta kojega je uputio Hrgović, a na petercu Scott McKenna nespretno šalje loptu desnom nogom u same rašlje svog gola. Hajduk je odgovorio u 24. minuti, došao je do gola bez udarca u okvir.

Domaći su preokrenuli u 59. minuti drugim ovosezonskim golom Adboulieja Sanyanga Bambe na asistenciju Michelea Šege koji je izbjegao zaleđe za nekoliko centimetara, a loptu je na putu do gola ponovno skrenuo McKenna. Gosti su tražili reviziju i poništenje i zbog ranijeg mogućeg faula Khalila Fayada na Lukasu Kačavendi. Glavni sudac Igor Pajač nije se oglasio.