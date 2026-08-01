Obavijesti

Sport

Komentari 5
VRLO TEŠKI PROTIVNICI

Pogledajte jakosne skupine Lige prvaka! Evo na koga će Dinamo ako uspije izboriti plasman...

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 5 min
Pogledajte jakosne skupine Lige prvaka! Evo na koga će Dinamo ako uspije izboriti plasman...
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dinamo je dva koraka od Lige prvaka i ždrijeba iz četvrtog šešira. 'Modre', u slučaju plasmana u europsku elitu, čekaju teški izazovi i utakmice protiv najvećih klubova Europe

Admiral

Dinamo je sve bliže povratku među europsku elitu. Ako uspješno prođe litavski Kauno Žalgiris Željka Sopića u trećem pretkolu Lige prvaka, a potom u doigravanju svlada i posljednju prepreku, hrvatski prvak izborit će plasman u ligašku fazu najjačeg europskog klupskog natjecanja.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo
68
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Modri bi u završni ždrijeb, prema trenutačnim projekcijama, ušli iz četvrte jakosne skupine. Društvo bi im u tom bubnju činili klubovi poput Slavije Prag, Slovana iz Bratislave, AEK-a, Coma, Stuttgarta, Crvene zvezde, Celtica, i Lensa.

U slučaju plasmana među 36 najboljih europskih momčadi, Dinamo bi mogao dobiti iznimno atraktivne protivnike. U prvoj jakosnoj skupini nalaze se najveći klubovi kontinenta poput PSG-a, Liverpoola, Intera, Arsenala, Barcelone, Manchester Cityja, Bayerna, Real i Atletico Madrida.

Ni druga jakosna skupina ne bi bila ništa manje zahtjevna jer u njoj se nalaze Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Betis i PSV.

Među potencijalnim suparnicima iz treće jakosne skupine također su brojna jaka imena. Trenutačno se tamo nalaze Lyon, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Feyenoord, Lille, Villarreal, Šahtar i Galatasaray, što dovoljno govori o kvaliteti momčadi koje bi mogle čekati Dinamo u ligaškoj fazi.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ovo su mogući ishodi ždrijeba, naravno, uz činjenicu da 'modri' ostvare plasman u ligaški dio. Ždrijeb će se održati krajem kolovoza nakon što se odigraju svi kvalifikacijski susreti. Po novom formatu Lige prvaka svaka momčad odigrat će osam utakmica protiv osam različitih suparnika - po dvije iz svake jakosne skupine, jednu kod kuće i jednu u gostima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Mladi Grk će u Romu, a PSG je za 50 milijuna eura doveo Monacovog talenta
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Mladi Grk će u Romu, a PSG je za 50 milijuna eura doveo Monacovog talenta

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Zvone svadbena zvona? Internetom kruži pozivnica za vjenčanje Georgine i Ronalda
IDU PRED OLTAR

FOTO Zvone svadbena zvona? Internetom kruži pozivnica za vjenčanje Georgine i Ronalda

Cristiano Ronaldo i Georgina ovih dana našli su se u centru pažnje nakon što je društvenim mrežama počela kružiti pozivnica za vjenčanje
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026