Dinamo je dva koraka od Lige prvaka i ždrijeba iz četvrtog šešira. 'Modre', u slučaju plasmana u europsku elitu, čekaju teški izazovi i utakmice protiv najvećih klubova Europe
Pogledajte jakosne skupine Lige prvaka! Evo na koga će Dinamo ako uspije izboriti plasman...
Dinamo je sve bliže povratku među europsku elitu. Ako uspješno prođe litavski Kauno Žalgiris Željka Sopića u trećem pretkolu Lige prvaka, a potom u doigravanju svlada i posljednju prepreku, hrvatski prvak izborit će plasman u ligašku fazu najjačeg europskog klupskog natjecanja.
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Modri bi u završni ždrijeb, prema trenutačnim projekcijama, ušli iz četvrte jakosne skupine. Društvo bi im u tom bubnju činili klubovi poput Slavije Prag, Slovana iz Bratislave, AEK-a, Coma, Stuttgarta, Crvene zvezde, Celtica, i Lensa.
U slučaju plasmana među 36 najboljih europskih momčadi, Dinamo bi mogao dobiti iznimno atraktivne protivnike. U prvoj jakosnoj skupini nalaze se najveći klubovi kontinenta poput PSG-a, Liverpoola, Intera, Arsenala, Barcelone, Manchester Cityja, Bayerna, Real i Atletico Madrida.
This is how the seeding pots for 🔵 UCL league stage would look like if all seeded teams (highest club coefficient) won each matchup in Q3 and PO.— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 1, 2026
Seeded in Champions Path:
🇷🇸 Crvena zvezda
🇭🇷 Dinamo Zagreb
🏴 Celtic
🇸🇰 Slovan Bratislava
🇬🇷 AEK Athens
Seeded in League Path:… pic.twitter.com/8oV2rxyIYr
Ni druga jakosna skupina ne bi bila ništa manje zahtjevna jer u njoj se nalaze Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Betis i PSV.
Među potencijalnim suparnicima iz treće jakosne skupine također su brojna jaka imena. Trenutačno se tamo nalaze Lyon, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Feyenoord, Lille, Villarreal, Šahtar i Galatasaray, što dovoljno govori o kvaliteti momčadi koje bi mogle čekati Dinamo u ligaškoj fazi.
Ovo su mogući ishodi ždrijeba, naravno, uz činjenicu da 'modri' ostvare plasman u ligaški dio. Ždrijeb će se održati krajem kolovoza nakon što se odigraju svi kvalifikacijski susreti. Po novom formatu Lige prvaka svaka momčad odigrat će osam utakmica protiv osam različitih suparnika - po dvije iz svake jakosne skupine, jednu kod kuće i jednu u gostima.
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