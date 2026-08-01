Pogledajte jakosne skupine Lige prvaka! Evo na koga će Dinamo ako uspije izboriti plasman...

Dinamo je sve bliže povratku među europsku elitu. Ako uspješno prođe litavski Kauno Žalgiris Željka Sopića u trećem pretkolu Lige prvaka, a potom u doigravanju svlada i posljednju prepreku, hrvatski prvak izborit će plasman u ligašku fazu najjačeg europskog klupskog natjecanja.

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Modri bi u završni ždrijeb, prema trenutačnim projekcijama, ušli iz četvrte jakosne skupine. Društvo bi im u tom bubnju činili klubovi poput Slavije Prag, Slovana iz Bratislave, AEK-a, Coma, Stuttgarta, Crvene zvezde, Celtica, i Lensa.

U slučaju plasmana među 36 najboljih europskih momčadi, Dinamo bi mogao dobiti iznimno atraktivne protivnike. U prvoj jakosnoj skupini nalaze se najveći klubovi kontinenta poput PSG-a, Liverpoola, Intera, Arsenala, Barcelone, Manchester Cityja, Bayerna, Real i Atletico Madrida.

This is how the seeding pots for 🔵 UCL league stage would look like if all seeded teams (highest club coefficient) won each matchup in Q3 and PO.



Seeded in Champions Path:



🇷🇸 Crvena zvezda

🇭🇷 Dinamo Zagreb

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic

🇸🇰 Slovan Bratislava

🇬🇷 AEK Athens



Seeded in League Path:… pic.twitter.com/8oV2rxyIYr — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 1, 2026

Ni druga jakosna skupina ne bi bila ništa manje zahtjevna jer u njoj se nalaze Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Betis i PSV.

Među potencijalnim suparnicima iz treće jakosne skupine također su brojna jaka imena. Trenutačno se tamo nalaze Lyon, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Feyenoord, Lille, Villarreal, Šahtar i Galatasaray, što dovoljno govori o kvaliteti momčadi koje bi mogle čekati Dinamo u ligaškoj fazi.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ovo su mogući ishodi ždrijeba, naravno, uz činjenicu da 'modri' ostvare plasman u ligaški dio. Ždrijeb će se održati krajem kolovoza nakon što se odigraju svi kvalifikacijski susreti. Po novom formatu Lige prvaka svaka momčad odigrat će osam utakmica protiv osam različitih suparnika - po dvije iz svake jakosne skupine, jednu kod kuće i jednu u gostima.