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VIDEO Hajduk poveo prvijencem pojačanja u nadoknadi pa ga kaznio Hrvat. Pogledajte golove

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Hajduk poveo prvijencem pojačanja u nadoknadi pa ga kaznio Hrvat. Pogledajte golove
Foto: Hajduk Digital TV/screenshot
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Hajduk šokirao Žilinu u zadnjoj sekundi poluvremena! Hrgović centrirao, Van Hoorenbeeck zabio glavom, a VAR tri minute lomio odluku

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Nogometaši Hajduka poveli su na gostovanju kod Žiline u uzvratu prvog pretkola Europske lige u posljednjoj akciji prvog poluvremena, kad je Šimun Hrgović izveo slobodnjak iskosa na drugu stativu, a tamo Alec Van Hoorenbeeck glavom pogodio za vodstvo. Belgijskom stoperu, koji je nedavno stigao iz Twentea, to je prvijenac za Splićane.

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Rumunjski sudac Horatiu Fesnic, koji je prije nešto više od dvije godine sudio "bilima" u Jadranskom derbiju u HNL-u protiv Rijeke, u porazu 1-0, dugo je s kolegom Ovidiuom Hateganom u VAR sobi provjeravao je li golu Hajduka prethodilo zaleđe. Pozicija kamere bila je prilično loša, nije sasvim bilo jasno ni je li Noa Skoko iz zaleđa utjecao na golmana Žiline, no nakon tri minute pregleda gol su priznali.

Foto: Hajduk Digital TV/screenshot

U prvom dijelu prilično siromašnom prilikama najbolju je imao Dario Melnjak u 27. minuti kad je sa sedam, osam metara iskosa pucao ravno u golmana. Hajduk tako ima lijepih 3-0 u ukupnom rezultatu, a prođe li, idući četvrtak dočekat će ciparski Pafos. Poraženi ide na poljske Katowice u drugom pretkolu Konferencijske lige.

Foto: Hajduk Digital TV/screenshot

Slovaci su izjednačili u 53. minuti kad je Bjelovarčanin Marko Roginić pobjegao obrani Hajduka, izbjegao zaleđe zbog loše postavljene zamke Šimuna Hrgovića pa mirno pogodio za 1-1. I tad je dugo potrajala VAR provjera jer je pomoćnik prvo pokazao na zaleđe, ali je usporena snimka pokazala da je sve čisto.

Foto: Hajduk Digital TV/screenshot

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