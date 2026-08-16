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SAŽETAK S OPUS ARENE

Pogledajte kako je Osijek u 90. nastavio bajkoviti niz i kako je Pajač izgubio živce za crveni...

OSIJEK - LOKOMOTIVA 1-0 "Bijelo-plavi" su uz 27 udaraca na gol lokosa došli do treće uzastopne pobjede golom Arnela Jakupovića u 90., gosti su tražili faul kod tog skoka, ali ga nisu dobili. Nakon toga je Marko Pajač, kojega su vrijeđali tijekom utakmice, u duelu opalio Balela laktom u glavu i sudac Ante Terzić pokazao mu je izravan crveni karton.

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Osijek - Lokomotiva 1-0 (sažetak) VIDEO
Osijek - Lokomotiva 1-0 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Opširnije o utakmici pročitajte OVDJE.

SAŽETAK S DROSINE

VIDEO Pogledajte isključenje drugog najmlađeg igrača ikad u HNL-u i goropadnu Istru 1961

ISTRA - SLAVEN 3-0 Filip Kutleša (17 godina, 6 mj.) već je u trećoj minuti dobio crveni zbog starta na Škafaru Žužiću i postao drugi najmlađi isključeni igrač u HNL-u nakon Mislava Oršića za Inter Zaprešić 2009. (16 godina, 10 mj.), piše Ofenziva. Patrik Kolarić nije imao milosti, a brojčanu nadmoć lako su iskoristili Škafar Žužić za prvijenac (16.), odnosno Hamza Jaganjac (35. i 56. minuta).

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Sažetak Istra - Slaven 3-0 VIDEO
Sažetak Istra - Slaven 3-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata: Traje borba za teško ozlijeđene u požaru. ' Neizvjesno je liječenje'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Liječnici se bore za teško ozlijeđene u požaru, a stručnjaci za opekline kažu da je liječenje takvih ozljeda dugotrajno i neizvjesno. Traje potraga za Portugalcem. Vučković iz Gospića poručuje da je voda za piće zdrava. Osmogodišnji Donat koji boluje od mišićne distrofije među prvima dobio lijek koji mu može usporiti bolest. Radnici u Belgiji kopali kanal i našli zlato vrijedno 9 milijuna eura.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
spas od toplinskog vala

VIDEO Osvježenje na Braču kakvo još niste vidjeli: Turisti dolaze jahati konje usred mora!

BRAČ - Dok toplinski val zahvaća Europu, turisti na Braču pronašli su poseban način za bijeg od visokih temperatura – jahanje konja u moru. Na Ranču Wild Brač, nekoliko minuta od trajektne luke u Supetru, posjetitelji mogu doživjeti jedinstvenu avanturu koja spaja more, prirodu i druženje s konjima. Ideju je osmislio vlasnik ranča Stiven Razmilić, inspiriran iskustvima iz djetinjstva kada je s konjima odlazio na plažu kako bi ih tijekom vrućih dana rashladio. „Ovo je mali način da se rashladimo, pobjegnemo od grada, izađemo u prirodu i provedemo vrijeme sa životinjama“, kazala je turistkinja iz Splita Marijela Lagator. Jahanje u moru tako je postalo jedna od atraktivnijih ljetnih aktivnosti na Braču, ali i poseban doživljaj koji posjetitelji pamte.

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Konji se hlade plivanjem u moru VIDEO
Konji se hlade plivanjem u moru | Video: 24sata/Reuters
SAŽETAK DINAMO - RUDEŠ 4-0

VIDEO Dinamo 'razbio' Rudeš, pogledajte dominaciju 'modrih'

DINAMO - RUDEŠ 4-0 'Modri' su na Maksimiru otvorili 3. kolo. Beljo je fantastičnim škaricama zabio za rano vodstvo od 1-0. Pred kraj poluvremena povećao je Kačavenda. Nakon što je Sušak srušio Topića u šesnaestercu, Beljo je realizirao penal. Za konačnih 4-0 zabio je Hoxha. Golman gostiju u nekoliko je navrata spašavao Rudeš obrana

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Golovi Dinamo-Rudeš VIDEO
Golovi Dinamo-Rudeš | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VIDEO

Buknuo veliki požar na Dugom otoku. Pogledajte snimku!

Na Dugom otoku je u petak navečer buknuo veliki požar. Požar je izbio kod mjesta Sali. S kopna su odmah poslali 45 vatrogasaca i 15 vozila. Radi se o požaru otvorenog prostora, teren je dosta težak - rekao nam je zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić

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Požar na Dugom otoku VIDEO
Požar na Dugom otoku | Video: čitatelj/24sata

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