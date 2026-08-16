SAŽETAK S OPUS ARENE
Pogledajte kako je Osijek u 90. nastavio bajkoviti niz i kako je Pajač izgubio živce za crveni...
OSIJEK - LOKOMOTIVA 1-0 "Bijelo-plavi" su uz 27 udaraca na gol lokosa došli do treće uzastopne pobjede golom Arnela Jakupovića u 90., gosti su tražili faul kod tog skoka, ali ga nisu dobili. Nakon toga je Marko Pajač, kojega su vrijeđali tijekom utakmice, u duelu opalio Balela laktom u glavu i sudac Ante Terzić pokazao mu je izravan crveni karton.
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