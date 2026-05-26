Pogledajte kako je reagirao predsjednik Hajduka kad ga je prozvao Rebić: 'Drugi red, livo'

Foto: MAXSport/screenshot

Ante Rebić vratio se u HNL i postao zvijezda Hajduka, ali ugovor mu istječe. Hoće li ostati? Predsjednik Hajduka ima "kisel" osmijeh, dok Rebić zaintrigira javnost na dodjeli nagrada

Ante Rebić (32) vratio se prošlo ljeto u HNL nakon 12 godina inozemstva, potpisao za Hajduk prvog dana kolovoza i razbuktao euforiju na Poljudu koja nije urodila naslovom prvaka, ali je, nakon početnih muka s formom, pokazao da je i dalje klasa za HNL. Uostalom, to je potvrdilo i mjesto u idealnoj momčadi lige prema službenom izboru žirija, trenera, kapetana i navijača. Pojavio se bivši hrvatski nogometni reprezentativac na dodjeli u Zagrebu u ponedjeljak navečer i u kratkom intervjuu na pozornici, iako je sam priznao da nije od riječi, uspio zaintrigirati javnost.

- Pozdrav svima, čast mi je biti ovdje. Marko (Pajač) je bio pričljiv, svi znate da sam ja još pričljiviji, tako da... Hvala i zadovoljstvo mi je.  Bilo je realno drugo misto, čestitam još jednom Dinamu na vrhunskoj sezoni. Na osobnom nivou, naravno da može bolje. Potrudit ćemo se u budućnosti - kazao je voditelju Marku Šapitu, a na pitanje hoće li i dalje igrati u HNL-u nakon povratničke sezone izazvao smijeh svih prisutnih.

- Drugi red, livo!

Tamo je sjedio predsjednik Hajduka Ivan Bilić kraj članice uprave Marinke Akrap, a kamera ga je uhvatila kiselog osmijeha.

Podsjetimo, Rebiću ugovor s Hajdukom istječe krajem lipnja. Hajduk mu je u startu nudio da potpiše na dvije godine, ali je igrač tražio da bude kraći, kako bi vidio je li to to, hoće li biti u pravoj formi. Pristao je na plaću od 450.000 eura, što je gornja granica koju mu je tadašnji sportski direktor Goran Vučević, u namjeri da rastereti blagajnu, mogao ponuditi. Pregovori su u tijeku, a tek treba vidjeti može li Hajduk ostati u tim gabaritima s obzirom na posljednje produženje ugovora Darija Melnjaka, za kojega su iz kluba javno priznali kako je pristao na 70 posto manju plaću.

