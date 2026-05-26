Ante Rebić vratio se u HNL i postao zvijezda Hajduka, ali ugovor mu istječe. Hoće li ostati? Predsjednik Hajduka ima "kisel" osmijeh, dok Rebić zaintrigira javnost na dodjeli nagrada
Pogledajte kako je reagirao predsjednik Hajduka kad ga je prozvao Rebić: 'Drugi red, livo'
Ante Rebić (32) vratio se prošlo ljeto u HNL nakon 12 godina inozemstva, potpisao za Hajduk prvog dana kolovoza i razbuktao euforiju na Poljudu koja nije urodila naslovom prvaka, ali je, nakon početnih muka s formom, pokazao da je i dalje klasa za HNL. Uostalom, to je potvrdilo i mjesto u idealnoj momčadi lige prema službenom izboru žirija, trenera, kapetana i navijača. Pojavio se bivši hrvatski nogometni reprezentativac na dodjeli u Zagrebu u ponedjeljak navečer i u kratkom intervjuu na pozornici, iako je sam priznao da nije od riječi, uspio zaintrigirati javnost.
POGLEDAJTE GALERIJU:
- Pozdrav svima, čast mi je biti ovdje. Marko (Pajač) je bio pričljiv, svi znate da sam ja još pričljiviji, tako da... Hvala i zadovoljstvo mi je. Bilo je realno drugo misto, čestitam još jednom Dinamu na vrhunskoj sezoni. Na osobnom nivou, naravno da može bolje. Potrudit ćemo se u budućnosti - kazao je voditelju Marku Šapitu, a na pitanje hoće li i dalje igrati u HNL-u nakon povratničke sezone izazvao smijeh svih prisutnih.
- Drugi red, livo!
POGLEDAJTE VIDEO:
Tamo je sjedio predsjednik Hajduka Ivan Bilić kraj članice uprave Marinke Akrap, a kamera ga je uhvatila kiselog osmijeha.
Podsjetimo, Rebiću ugovor s Hajdukom istječe krajem lipnja. Hajduk mu je u startu nudio da potpiše na dvije godine, ali je igrač tražio da bude kraći, kako bi vidio je li to to, hoće li biti u pravoj formi. Pristao je na plaću od 450.000 eura, što je gornja granica koju mu je tadašnji sportski direktor Goran Vučević, u namjeri da rastereti blagajnu, mogao ponuditi. Pregovori su u tijeku, a tek treba vidjeti može li Hajduk ostati u tim gabaritima s obzirom na posljednje produženje ugovora Darija Melnjaka, za kojega su iz kluba javno priznali kako je pristao na 70 posto manju plaću.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+