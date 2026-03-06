Obavijesti

VIDEO: KAOS NA KRAJU

Pogledajte kako se pomoćnik Hajduka sukobio s Riječanima

Piše Jakov Drobnjak,
Pogledajte kako se pomoćnik Hajduka sukobio s Riječanima
Foto: Screenshot/Tportal

Rijeka i Hajduk priredili spektakl za pamćenje! Nevjerojatni preokreti, kaos na terenu i tribinama. Netko iz stožera Hajduka ušao je u sukob s navijačima Rijeke iza tribine, a letjela je - voda!

Utakmica Rijeke i Hajduka u Kupu (3-2) jedna je od najluđih u povijesti hrvatskog nogometa. Gol Gabriela Rukavine za preokret pokrenuo je lavinu oduševljenja na Rujevici i klupi Rijeke, ali i potpuni šok kod igrača Hajduka. U 94. minuti Roko Brajković je donio prednost "bilima", ali je u zadnjim sekundama utakmice sve otišlo nizbrdo za Splićane. Kaos je trajao i nakon zadnjeg sučeva zvižduka, a pojavila se i nova snimka.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Rijeka - Hajduk 3-2

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 02:06
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Tijekom utakmice pomoćnici Gonzala Garcije svađali su se s riječkom publikom iza klupe, a sve je kulminiralo na kraju utakmice. Naime, jedan od članova stožera Hajduka ušao je u žestoku raspravu s navijačima, pale su i uvrede, a onda ih je počeo zalijevati vodom. Nisu mu Riječani ostali dužni te su uzvratili istom mjerom. Snimku je objavio tportal.

POGLEDAJTE VIDEO:

Čudo od utakmice i na terenu i na tribinama. Nema čega nije bilo, a svako malo izlaze nove snimke atmosfere i nekih skrivenih detalja. Hajduk se sada mora pribrati jer ga čeka najveći derbi hrvatskog nogometa. U nedjelju u 15 sati iz poljudskog tunela istrčat će vodeća momčad prvenstva, zagrebački Dinamo, a poraz u derbiju za Hajduk bi vrlo vjerojatno značio kraj u borbi za titulu. Dinamo bi u tom slučaju pobjegao na 10 bodova, ali pobjeda bi Splićanima donijela veliki vjetar u leđa.

