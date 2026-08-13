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Pogledajte koliko je Rijeka ove sezone zaradila od premija Uefe

Piše 24sata,
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Pogledajte koliko je Rijeka ove sezone zaradila od premija Uefe
Igrači HNK Rijeka s navijačima na Korzu proslavili osvajanje prvenstva Hrvatske | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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ILVES - RIJEKA 1-1 (1-2) Rijeka već broji 525.000 eura, a pred njom su još veći Uefini bonusi! Ulazak u ligašku fazu donio bi milijune, a svaka pobjeda vrijedi pravo bogatstvo

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Nogometaši Rijeke su ulaskom u treće pretkolo Konferencijske lige, u kojem im je protivnik bio finski Ilves, u džep pospremili lijep iznos, 350.000 eura, ali još se nadaju raznim bonusima. Uefa za sudjelovanje u svakom kolu kvalifikacija Europske lige isplaćuje po 175.000 eura.

Prolaskom finskog predstavnika remijem u uzvratu 1-1 i plamanom u doigravanje Konferencijske lige, gdje ih čeka pobjednik duela Bohemian - Midtjylland, Rijeka je dobila još 175.000 eura pa je dosad zaradila 525.000 eura. Ispadne li u doigravanju, pripast će joj eliminacijski bonus od 750.000 eura, pa bi ukupna zarada iznosila 1,1 milijun eura.

Najveću zaradu donio bi plasman u ligašku fazu Konferencijske lige. Sam nastup među 36 klubova vrijedi 3,17 milijuna eura, a zajedno uz naknade za tri odigrana kvalifikacijska kruga Rijeka bi osigurala najmanje 3,67 milijuna eura. Taj iznos ne uključuje dodatne prihode iz Uefina vrijednosnog stupa, bonuse za plasman ni nagrade za rezultate. Svaka pobjeda u ligaškoj fazi Konferencijske lige donosi 400.000 eura, dok remi vrijedi 133.000 eura.

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