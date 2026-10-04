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Pogledajte kontroverzan gol Dinama u Vukovaru. Sudac je oprostio ovaj faul, Oršić zabio

Piše 24sata,
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Pogledajte kontroverzan gol Dinama u Vukovaru. Sudac je oprostio ovaj faul, Oršić zabio
Foto: MAXSport/screenshot
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Dinamo poveo protiv Vukovara nakon očiglednog faula koji sudac nije vidio iako je bio vrlo blizu, a Oršić i Kravcov kaznili domaće

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Dinamo je puno kvalitetnije otvorio utakmicu protiv Vukovara u osmini finala Kupa i imao nekoliko vrlo dobrih prilika koje je propustio, a onda je poveo nakon situacije koja je, čini se, bila očigledan faul za domaće u začetku akcije.

Kiril Kravcov je pred očima glavnog suca, Riječanina Antonija Melnjaka, udario po gležnju Kolumbijca Robina Gonzaleza i nije bio ni blizu lopte. Sudac je pustio da se igra nastavi, u nastavku akcije pogriješio je kod ispucavanja Krešimir Vrbanac, Sergi Dominguez iskoristio poklon i dao loptu Mislavu Oršiću koji je pogodio za vodstvo "modrih", bio mu je to i prvi gol otkako se ljetos vratio na Maksimir u 12. nastupu.

Kako VAR-a u ovoj fazi natjecanja nema, odluka glavnog suca bila je i konačna. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Dinamo je nakon vodećeg gola nastavio nizati prilike, tek je jednom bilo nešto opasnije pred njegovim golom, a onda je u zadnjoj akciji prvog poluvremena vodstvo protiv drugoligaša udvostručio Kravcov prvijencem za "modre". Oršić je izveo korner, raspoloženi Dominguez prenio na drugu stativu, a Rus nije imao težak zadatak.

Gol Kravcova pogledajte OVDJE.

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