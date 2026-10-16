Pogledajte ludnicu u svlačionici Hajduka: 'Je*eno ste sjajni...'

'JOŠ NISU U ZIMSKOM SNU'

VIDEO Gladni medvjedi ulaze u dječje parkove, uz dronove ih love: 'Bojimo se izaći iz kuće' SIBIR - Stanovnici sibirskog Podtesova žive u strahu od medvjeda koji ulaze čak i u dječje parkove. Nakon što su ubijene dvije žene koje su brale gljive, lokalni lovci krenuli su u lov uz pomoć dronova, izvještava Reuters. Prema ruskim agencijama, od proljeća je u napadima medvjeda poginulo najmanje 26 ljudi, a ove je godine odstrijeljeno više od 3440 jedinki opasnih za ljude. Populacija smeđih medvjeda u Rusiji u tri se desetljeća više nego udvostručila, na 308.000. Stručnjaci navode da ih nestašica šumskih plodova tjera prema naseljima, gdje ih privlači i otpad. Mještani izbjegavaju večernje izlaske i nadaju se da će hladnoća otjerati medvjede u zimski san.

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