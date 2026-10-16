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FEŠTA NAKON AJAXA

Pogledajte ludnicu u svlačionici Hajduka: 'Je*eno ste sjajni...'

Pokazali smo identitet, ponosan sam da smo pokazali da smo Hajduk. To smo mi. Je*eno ste sjajni, dečki! Ali u listopadu smo, pred nama su novi izazovi. Ovo je tek jedna utakmica. I u sljedećoj želim vidjeti isto, ali danas sam uživao jer, je*iga, ovo je bilo prekrasno, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon rušenja Ajaxa, a onda je momčad zaplesala uz hit "Freed From Desire".

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Hajduk nakon Ajaxa VIDEO
Hajduk nakon Ajaxa | Video: Hajduk Digital TV

Što je još Garcia kazao nakon pobjede nad Ajaxom pročitajte OVDJE.

GAS KROZ KRIŽANJE

SULUDO I OPASNO BMW-om u Zagrebu projurio kroz 'debelo crveno' i skoro izazvao sudar

ZAGREB - Vozač BMW-a u četvrtak je u popodnevnim satima projurio je u Novom Zagrebu kroz crveno svjetlo i skoro izazvao prometnu nesreću usred gužve na Aveniji Dubrovnik. 'Ovo je svjesno ugrožavanje svih sudionika u prometu', kaže čitatelj koji je snimio video opasne vožnje.

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Proleto kroz crveno VIDEO
Proleto kroz crveno | Video: 24sata Video
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VIDEO 'Mi volimo feštu i ribu...' Druga pjesma u Splitu nakon pobjede Hajduka protiv Ajaxa

Hajduk je na prepunom Poljudu slavio 2-1 protiv Ajaxa, a za razliku od scena uoči utakmice, nakon utakmice na ulicama Splita je neka druga pjesma. I to puno ugodnija. Pjeva se 'Večeras je naša fešta...' i za sada djeluje puno mirnije

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Slavlje navijača Hajduka VIDEO
Slavlje navijača Hajduka | Video: 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Smažilu 15 godina za ubojstvo, presudu slušao s grčem na licu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Marko Smažil u novom je postupku nepravomoćno osuđen na 15 godina za ubojstvo studentice Mihaele Berak, sud navodi da nije utvrđeno je li postupao s neizravnom namjerom. Više od 100 privedenih u Splitu uoči utakmice Hajduk-Ajax. Inflacija ne staje, u rujnu iznosila 4,7 posto. CE-ZA-R se povlači iz konzorcija za sanaciju otpada u Gospiću. Srbija poslala prosvjednu notu Hrvatskoj, tvrde da se miješamo u izbore. Eskalacija prosvjeda u Tirani.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Smažilu 15 godina za ubojstvo, presudu slušao s grčem na licu VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Smažilu 15 godina za ubojstvo, presudu slušao s grčem na licu | Video: 24sata
SCENA UOČI UTAKMICE

VIDEO Splitom provozao lijes s natpisom 'Ajax'. Pogledajte...

SPLIT - Jedan je navijač nekoliko sati uoči utakmice u Golfu jedinici provozao lijes s natpisom Ajax kao poruku gostujućem klubu uoči utakmice Konferencijske lige. Dočekali su ga s odobravanjem

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Ludnica u Splitu uoči utakmice Hajduka i nizozemskog Ajaxa VIDEO
Ludnica u Splitu uoči utakmice Hajduka i nizozemskog Ajaxa | Video: 24sata
'JOŠ NISU U ZIMSKOM SNU'

VIDEO Gladni medvjedi ulaze u dječje parkove, uz dronove ih love: 'Bojimo se izaći iz kuće'

SIBIR - Stanovnici sibirskog Podtesova žive u strahu od medvjeda koji ulaze čak i u dječje parkove. Nakon što su ubijene dvije žene koje su brale gljive, lokalni lovci krenuli su u lov uz pomoć dronova, izvještava Reuters. Prema ruskim agencijama, od proljeća je u napadima medvjeda poginulo najmanje 26 ljudi, a ove je godine odstrijeljeno više od 3440 jedinki opasnih za ljude. Populacija smeđih medvjeda u Rusiji u tri se desetljeća više nego udvostručila, na 308.000. Stručnjaci navode da ih nestašica šumskih plodova tjera prema naseljima, gdje ih privlači i otpad. Mještani izbjegavaju večernje izlaske i nadaju se da će hladnoća otjerati medvjede u zimski san.

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U Sibiru počela sezona lova na medvjede VIDEO
U Sibiru počela sezona lova na medvjede | Video: 24sata/Reuters

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