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TRPA KAO NA TRACI

Pogledajte nevjerojatne brojke Matanovića ove sezone! Samo jedan igrač je ispred njega...

Piše Zdravko Barišić,
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Pogledajte nevjerojatne brojke Matanovića ove sezone! Samo jedan igrač je ispred njega...
Foto: R4088 Thomas Haesler
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Zabio je šest golova i asistirao triput u šest utakmica. Ispred njega je u Europi po zbroju golova i asistencija samo Brazilac Raphinha, koji je zabio osam golova i ima jednu asistenciju

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Prošla sezona bila mu je najbolja u karijeri. Zabio je 15 golova i četiri puta asistirao u 50 nastupa u dresu Freiburga pa s Hrvatskom nastupio na Svjetskom prvenstvu. Sve to kao da ga je dodatno motiviralo i otključalo njegov ogromni potencijal jer Igor Matanović (23) na početku nove sezone djeluje nezaustavljivo!

Freiburg je u trećem kolu Bundeslige na svom terenu demolirao Borussiju Mönchengladbach (5-0), a hrvatski reprezentativac zabio je dva gola! Prvi u 29. minuti na asistenciju Gintera, a u 77. minuti povisio je na 3-0!

1. FBL: 25-26: 34. Sptg. Freiburg vs RB Leipzig
Foto: R4379 Joachim Hahne

Matanović je u ovom trenutku jedan od najubojitijih igrača u Europi! Ovo mu je bio čak šesti gol ove sezone, ima i tri asistencije, a po zbroju golova i asistencija u Ligama petice nalazi se na drugom mjestu!

SC Freiburg - Aston Villa
Foto: Mustafa Alkac/DPA

Ispred njega samo je nevjerojatni Brazilac Raphinha, koji ima osam golova i asistenciju, dok našem nogometašu u leđa gleda i Lamine Yamal, koji ima pet golova i dvije asistencije. No, fenomenalni Matanović sad je i njega prestigao, a ako ovako nastavi, tko zna, možda uskoro bude i sam na vrhu.

Nedavno ga je Slaven Bilić uvrstio na popis igrača za Ligu nacija u rujnu i listopadu. Matanović je čak četvrti centarfor, uz Budimira, Musu i Belju, no uz ovakvu nevjerojatnu golgetersku formu zasigurno je jedan od glavnih kandidata za prvih 11. Otkako se pojavio na nogometnoj mapi, mnogi su ga počeli uspoređivati s legendarnim Marijem Mandžukićem zbog visine, ali i načina igre. Isticao se žustrinom i agresivnošću, kao i čvrstinom u duelima. Odmah je pokazao i rođeni golgeterski instikt, sjajno je čitao igru, no imao je problema s realizacijom. Ispravio je nedostatke, radio na sebi i sad djeluje nezaustavljivo!

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