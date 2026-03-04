Obavijesti

TRI MINUTE LUDILA

Pogledajte najnevjerojatniju završnicu domaćeg nogometa u povijesti. Što je učinila Rijeka?!

Piše Josip Tolić,
Pogledajte najnevjerojatniju završnicu domaćeg nogometa u povijesti. Što je učinila Rijeka?!
Foto: MAXSport/screenshot

RIJEKA - HAJDUK 3-2 Hajduk poveo u 96., ali Rijeka vratila gol i izbacila ih iz Kupa uz erupciju oduševljenja. Rukavina junak utakmice za pamćenje

Minuta je 94., ali ne četvrta produžetka, nego sudačke nadoknade, a Roko Brajković zabija gol za 2-1 Hajduka na Rujevici i, činilo se, prekid troipolgodišnjeg posta "bilih" u Rijeci koji je trajao šest utakmica. Četvrti sudac pokazao je da će se igrati 14 minuta, a u 106. minuti Ron Raci skrivio je penal kad je promašio loptu i pogodio Antu Mateja Jurića u stopalo.

Patrik Kolarić išao je to pogledati na sugestiju Ivana Matića, pokazao na bijelu točku, izvođenja se primio Toni Fruk. Obranio mu je Toni Silić, ali mu se vratila lopta i glavom je pogodio popravni pokušaj za izjednačenje 2-2. Svi su mislili, i produžetke. No tu nije bio kraj.

Idući napad Hajduka osujetili su domaćini, a onda je krenula kontra i totalna ludnica. Nakon centaršuta s desne strane Marino Skelin loše je reagirao i nije dobro ispucao loptu, već ju je servirao Gabrielu Rukavini, momku koji je dobar dio sezone bio u drugom planu, i ušao je tek u 96., a onda je provukao kroz šumu nogu za totalnu erupciju na tribinama i prolazak u polufinale Kupa.

Video završnice utakmice pogledajte OVDJE.

