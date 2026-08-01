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OTVARANJE HNL-A

Pogledajte odnos snaga Rijeke i Rudeša. Kek: Nije se tako lako prebaciti s 15 na 35 stupnjeva

Piše Hrvoje Tironi,
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Pogledajte odnos snaga Rijeke i Rudeša. Kek: Nije se tako lako prebaciti s 15 na 35 stupnjeva
Rijeka: Nogometaši Rijeke počeli s pripremam za nadolazeću sezonu | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Rijeka grabi dalje: nakon europskih 1-0 protiv Derryja, Kek se vraća u HNL i najavljuje oprez protiv ambicioznog Rudeša

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Rijeka je na dojmljiv način, s dvije europske pobjede (obje po 1-0) protiv Derry Cityja, otvorila novu sezonu. Kekove trupe u nedjelju će od 21 sat na svojoj Rujevici na otvaranju nove HNL sezone dočekati Rudeš, tražiti novu pobjedu kako bi zadržali dobro raspoloženje u svlačionici prije novih europskih ogleda s finskim Ilvesom.

Statistika Rijeka - Rudeš

Foto: Sofascore za 24sata

- Svaka pobjeda je dobra, nosi ti sigurnost i samopouzdanje za mladu ekipu kao što smo mi. Iz te dvije utakmice možemo izvući samo pozitivne stvari. Prvenstvo je maraton od 36 kola, ali treba biti koncentriran od početka i s dozom poštovanja prema svakom protivniku - rekao je trener Matjaž Kek, koji će voditi utakmicu u hrvatskom prvenstvu nakon 2857 dana.

- Rudeš se dosta promijenio, doveli su dosta igrača, u sezonu ulaze s puno ambicija. Važno nam se dobro rekuperirati, nije se jednostavno samo tako prebaciti s 15 na 35 stupnjeva Celzijusa. Rudeš nas želi iznenaditi, svjesni smo toga. HNL? Prvenstvo je maraton od 36 kola, sve je otvoreno - dodao je.

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