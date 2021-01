- Treba \u010destitati igra\u010dima na velikoj pobjedi. Igralo se pod okolnostima koje nam nisu ni\u0161ta i\u0161le u prilog. \u010cestitam im na borbi, vidjeli ste u odlu\u010duju\u0107im trenucima mlade de\u010dke Martinovi\u0107a, Halila, \u0160arca, vidjeli ste da nisu odustajali. Mislim da je ovo pobjeda hrabrosti, to me raduje. Nije to jo\u0161 ni\u0161ta, ali iskustva koja se stje\u010du ovdje, mislim da u budu\u0107nosti isto mo\u017eemo slo\u017eiti dobru reprezentaciju - rekao je izbornik Lino \u010cervar nakon utakmice za RTL.

Hrvatska putuje u Kairo na okr\u0161aje s Bahreinom (\u010detvrtak), Argentinom (subota) i Danskom (ponedjeljak).

- Sigurno \u0107e biti te\u0161ko. Ali moramo se odmoriti prvo, bilo je naporno i\u0161\u010dekivati utakmicu. Ju\u010der je padala ki\u0161a, nismo htjeli putovati 120 kilometara na trening, trenirali smo u hotelu sa stolicama, s bocama. De\u010dki su htjeli da dobijemo, ulo\u017eili su puno truda, bilo je i pogre\u0161aka. Ali treba im \u010destitati.

Ho\u0107e li biti jo\u0161 promjena?

- Razmislit \u0107u. Najradije bih da do\u0111u svi koji su ozlije\u0111eni, ali to je prilika za mla\u0111e. Ponekad, kad je te\u0161ko, srce radi. \u010covjek mo\u017ee biti mlad, ali odlu\u010duje glava, a oni su bili mladi. I ja sam, 30 injekcija sam ovdje dobio... Oni su pokazali odva\u017enost, neustra\u0161ivost. Pa vidite Martinovi\u0107a, proma\u0161i pa smogne snage da proba jo\u0161 jednom, to je karakteristika pobjednika - zaklju\u010dio je \u010cervar.