VIDEO Pogledajte Baturinin potez! I sudac mu je čestitao

Dinamo se, nakon ispadanja iz Kupa od Osijeka i remija s Hajdukom u prvenstvu, vratio pobjedama u HNL-u. U Koprivnici je minimalno slavio protiv Slavena, a jedini gol na utakmici zabio je Luka Stojković u 18. minuti.

Iako je utakmica obilovala grubom igrom, zbog koje je Ivan Ćubelić već nakon 23 minute zaradio dva žuta kartona, dogodio se i jedan vrijedan fair-play potez. Pred kraj prvog poluvremena, dok je Dinamo pritiskao domaćina, Martin Baturina u jednom je prodoru igrao rukom.

Sudac Patrik Kolarić to nije vidio jer je bio pozicioniran iza njega te je pustio igru. No veznjak Dinama odmah je stao i prepustio loptu domaćim igračima. Zbog toga mu je prišao i Kolarić te mu čestitao, no njegov suigrač Josip Mišić nije dijelio isto oduševljenje. Gestikulacijom ruku pokazao je nezadovoljstvo prema Baturini.