Vatreni raspoloženi: Agrokor je u padu, a mi smo u usponu...

S pitanjem "Koje je vaše mišljenje o tome što su ruske banke pomogle Agrokoru" koje je zbunilo sve prisutne, započela je današnja pressica u Sočiju.

Nakon velike pobjede protiv Danske u osmini finala, pred Vatrenima je u subotu četvrtfinalni dvoboj protiv domaćina Rusije u Sočiju. Danas su se s novinarima družili Dejan Lovren i Šime Vrsaljko koji su pucali od samopouzdanja uoči važne utakmice za hrvatsku reprezentaciju...

Dejan Lovren danas slavi 29. rođendan.

Kako bi opisali svoje igre u dresu reprezentacije?

Mogu reći da je to bilo razdoblje s puno uspona i padova. Najviše mi je bilo žao što sam preskočio Euro 2016 u Francuskoj. Nadam se da sam s nekoliko dobrih igara uspio to ispraviti. Okrećem se naprijed i nadam se da možemo napraviti veliku priču od svega ovoga - odgovorio je stoper Liverpoola.

Što mislite na to što su ruske banke pomogle Agrokoru?

Ne znam iskreno što bi odgovorio. Skoncentrirani smo samo na utakmicu i na našu igru - zbunjen je bio s postavljenim pitanjem Šime Vrsaljko, a Dejan Lovren je odgovorio u svom stilu:

- Agrokor je u padu, a mi smo u usponu.

Jel vam generacija iz 98' veliki poticaj za dalje ili vam to stvara pritisak?

- Mi jako puno njih respektiramo jer su napravili najveći uspjeh hrvatskog nogometa i to je uvijek bio budućim generacijama neki teret da naprave nešto više. Ja vjerujem u ovu ekipu i vjerujem da možemo napraviti više i otići dalje od njih - rekao je Lovren.

Što vam je Rakitić govorio prije penala protiv Danske?

- Puno igrača je pričalo o svemu. Sigurno riječi ohrabrenja. No, najbitnije je da smo svi hrabrili jedni druge - složni su bili naši reprezentativci.

Koliko su utjecale na vas loše igre pred kraj kvalifikacija?

- Mislim da smo dobro krenuli u kvalifikacije i malo smo zakomplicirali na kraju. No, to nije prikaz naše kvalitete. Na kraju smo se kvalificirali. Mislim da je to bila čista slučajnost u kvalifikacijama. Kasnije smo se podigli u igri - rekao je Vrsaljko te podijelio svoje mišljenje o izborniku Daliću:

- Izbornik je došao u teškom periodu i napravio je ono što se od njega očekivalo, a to je da se kvalificiramo na SP.

Jel se sjećate gdje ste gledali SP 1998?

- Bio sam tada u Njemačkoj u Münchenu i znam da je mama vrištala od sreće kad god smo zabili gol. To je moja najveća uspomena - prisjetio se Lovren, a mlađi Vrsaljko dodao:

- Ja se još manje sjećam nego Dejan jer sam bio mlađi. Jako malo se sjećam, ali po pričama znam da je bila užarena atmosfera - prisjetio se desni bek.

Što kažete na to da napadači dobivaju više pohvala od obrambenih?

- Pa mislim da je to u današnjem nogometu normalno da će napadači i vezni igrači dobiti veću pohvalu nego u obranu. Mi smo sretni kada odradimo dobro svoj posao i bez primljenog gola - rekao je Lovren.

Jel se priča o Modriću u Hrvatskoj?

- Suvišno je pričati o njemu kao čovjeku. On je naš vođa koji nam je velika podrška na terenu i veliki profesionalac- odgovorio je Vrsaljko.

Čeka vas utakmica u kojoj možete ostvariti veliki rezultat, kako vi gledate na tu utakmicu?

- Mi ih poštujemo jer su domaćini i nisu se slučajno našli u četvrtfinalu. Imati će veliku podršku s tribina. Mi se moramo koncentrirati samo na sebe i uvjeren sam da ćemo proći dalje - rekao je Vrsaljko.

Kako utječe na vas vrućina u Sočiju?

- U utakmici protiv Danske bilo je dosta teško trčati. Utakmica sama po sebi nije bila lijepa za oko. Kad smo sad prošli tu utakmicu to nam je velika injekcija za samopouzdanje. Mislim da će u sljedećoj utakmici uvjeti biti dosta teški

Može li vas Rusija iznenaditi?

- Očekujem čvrstu i tešku utakmicu. Sigurno da nas mogu iznenaditi, ali tijekom susreta se priviknemo na igru protivnika. Igramo za nešto što se borimo godinama i dat ćemo sve od sebe da ostvarimo svoj cilj - zaključio je Dejan Lovren.

