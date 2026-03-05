Pogledajte reakciju Rebića na zamjenu protiv Rijeke u Kupu

Rijeka je pobijedila Hajduk 3-2 u četvrtfinalu Kupa i ušla u polufinale u nevjerojatnoj utakmici. Sve do 95. minute rezultat je bio 1-1, a u 70. se dogodila zanimljiva situacija.

Gonzalo Garcia je iz igre izvadio Antu Rebića, koji je ranije na utakmici imao nekoliko poteza na rubu crvenog kartona. Pri izlasku iz igre, krilni napadač Splićana je rukama napravio oblik srca i pokazivao ga nekome na tribinama Rujevice. Ostaje pitanje je li riječ o provokacijama ili mu je netko od bližnjih bio na tribinama.

Umjesto Rebića je u igru ušao Marko Livaja, a do kraja utakmice je kapetan Hajduka "zakuhao" drugi gol Splićana u 95. minuti, ali je Rijeka golovima Fruka i Rukavine okrenula rezultat i ušla u polufinale.