Riječki sudac Ivan Bebek od prošlog je tjedna suspendiran od strane disciplinske komisije HNS-a, a danas je održao konferencije za medije na kojoj je govorio o okolnostima u kojima je ta snimka dospjela u javnost.

Bebek je potvrdio da je snimka autentična, ali je kazao da ju u javnost nije distribuirala osoba kojoj ju je on poslao te da je podigao kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja.

- To je glasovna poruka putem WhatsAppa poslana poznaniku, neovlašteno je distribuirana bez mog znanja i odobrenja. Ona nije bila namijenjena javnosti. Podnio sam kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe koja je to učinila, ne znam s kojim ciljem. Tko će razumjeti, razumjet će. Osoba kojoj sam poslao snimku nema dopuštenje da je distribuira dalje. Ne mogu znati što je kažnjivo. Ta osoba kaže da nije distribuirala tu snimku i zato sam podnio prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Kad se snimka učini javnom da se nanese sramota, ne mogu reći je li to napravila ta osoba. Što kaže prijatelj? On kaže da je nije distribuirao. Tko je on? S obzirom na njegovu prijavu, nemam to potrebu otkrivati, to ime i prezime je potpuno nebitno za ovu priču.

Sadržaj kaznene prijave

"Ivan Bebek iz Rijeke zastupan po punomoćnici Jovani Puhalo, odvjetnici u Zagrebu, Berislavićeva 12, na temelju odredbe čl. 47. st. 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku podnosi kaznenu prijavu i prijedlog za kazneni progon protiv NN počinitelja jer postoji osnovna sumnja da je

jer postoji osnovana sumnja da je točno neutvđenog dana između 27. i 29. rujna 2021., u Zagrebu, bez znanja i odobrenja Ivana Bebeka, došao u posjed i drugome predao glasovnu poruku u trajanju od 1 minute i 56 sekundi koju je Ivan Bebek u privatnom dopisivanju sa svog mobilnog uređaja pozivnog broja ... uputio dana 27. rujna 2021. u ... sati putem aplikacije WhatsApp na mobilni uređaj pozivnog broja ... kojim se koristi ..., a koja glasovna poruka je potom neovlašteno i bez odobrenja Ivana Bebeka, s ciljem da ga se prikaže nedostojnim sudačke pozicije u Hrvatskom nogometnom savezu, objavljena 29. rujna 2021. na portalu Index. hr i potom prenošena putem portala net.hr, sportcom.hr, 24sata.hr, jutarnji.hr, sport.hrt.hr, dalmacijadanas.hr, maxportal.hr, tportal,hr, slobodnadalmacija.hr, čime je Ivanu Bebeku narušena privatnost privatne komunikacije te povrijeđeni čast, ugled i dostojanstvo stečeno dugogodišnjim obavljanjem sudačkog poziva.

Dakle, s ciljem da drugome prouzroči kakvu štetu drugome priopćio podatak koji je saznao povredom tajnosti tuđeg sredstva dopisivanja ili se s tom tajnom poslužio pa da je time počinio kazneno djelo protiv privatnosti - povredom tajnosti pisama i drugih pošiljaka - opisano i kažnjivo u čl. 142. st. 2. KZ-a.", stoji u kaznenoj prijavi koju je podnio Ivan Bebek.