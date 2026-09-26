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Pogledajte VAR dramu u Pragu: Marco Pašalić donio pobjedu, a Čehe u očaj bacio sudac iz Italije

Piše Josip Tolić,
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Pogledajte VAR dramu u Pragu: Marco Pašalić donio pobjedu, a Čehe u očaj bacio sudac iz Italije
Foto: SportKlub/screenshot
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ČEŠKA - HRVATSKA 1-2 Drama u dvije minute! Pašalić pogodio za Hrvatsku, Češkoj poništen gol, a Vatreni slavili 2-1 i krenuli pobjednički u Ligu nacija

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U samo dvije minute pred golom Češke, pa i Hrvatske, dvije situacije koje su odlučile pobjednika utakmice. "Vatreni" su slavili 2-1 i pobjedom krenuli u drugi ciklus Slavena Bilića na startu Lige nacija.

Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija Nations League - Group A3 - Czech Republic v Croatia Nations League - Group A3 - Czech Republic v Croatia
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Prvo je Marco Pašalić u 77. iz blizine, na centaršut Ivana Perišića, uspio progurati loptu ispod golmana Lukaša Horničeka preko crte, što je ubrzo potvrdio talijanski sudac Simone Sozza nakon reakcije kolege Valerija Marinija iz VAR sobe. Bio je to Pašaliću drugi gol u 19. nastupu, ušao je u igru u 63. minuti umjesto Franje Ivanovića.

Gol Marca Pašalića Češkoj pogledajte OVDJE.

Već u idućem napadu neshvatljiva pogreška hrvatske obrane i prvijenac debitanta Mateja Radoste koji je ušao u igru 12 minuta ranije. Prošla je lopta po lijevoj strani, igrač Teplica je pogodio iz blizine, ali je i tu prste imao VAR, i išao na ruku Hrvatskoj. Ivan Perišić mudro je postavio zamku zaleđa i uhvatio asistenta Adama Hložeka bliže golu. Bijesni su bili na češkoj klupi i tribinama, ali je bilo jasno kako je to čisto zaleđe.

Poništeni gol Češke zbog zaleđa pogledajte OVDJE.

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ČEŠKA - HRVATSKA 1-2 'Vatreni' su pobjedom otvorili Ligu nacija. Za vodstvo je zabio Modrić, onda je brzo izjednačio Karabec. Marco Pašalić je zabio, a onda je Radosta opet šokirao, ali VAR je poništio gol

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