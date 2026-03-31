Pogledajte zašto su Turci dobili dva crvena kartona odjednom

Turci su i nakon prekida utakmice zbog teške ozljede svog izbornika Egemena Korkmaza, koji se srušio i nezgodno udario glavom nakon što je vidio crveni karton Demira Egea Tiknaza u 35. minuti, nastavili u istome tonu u drugome dijelu protiv Hrvatske U-21 na Opus Areni. To je rezultiralo novim žutim i crvenim kartonima. Sve je eskaliralo u 74. minuti kad su dva turska napadača opravdano pocrvenila.

Semih Kilicsoy i Cihan Canak ušli su u naguravanje s hrvatskim igračima koji su ostali hladne glave, a sve je to ispratio sudac Aleksandar Dudić i opravdano im dao dva crvena kartona. Kod 'vatrenih' je požutio tek Ante Kavelj. Turci su utakmicu završili samo s osmoricom na terenu.