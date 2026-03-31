SIŠLI S PAMETI

Pogledajte zašto su Turci dobili dva crvena kartona odjednom

Piše Ivan Kužela,
Pogledajte zašto su Turci dobili dva crvena kartona odjednom
U-21 HRVATSKA - TURSKA 3-0 Sjenu na susret bacila su čak tri crvena kartona koja su gosti dobili od 35. do 74. minute susreta

Turci su i nakon prekida utakmice zbog teške ozljede svog izbornika Egemena Korkmaza, koji se srušio i nezgodno udario glavom nakon što je vidio crveni karton Demira Egea Tiknaza u 35. minuti, nastavili u istome tonu u drugome dijelu protiv Hrvatske U-21 na Opus Areni. To je rezultiralo novim žutim i crvenim kartonima. Sve je eskaliralo u 74. minuti kad su dva turska napadača opravdano pocrvenila.

Semih Kilicsoy i Cihan Canak ušli su u naguravanje s hrvatskim igračima koji su ostali hladne glave, a sve je to ispratio sudac Aleksandar Dudić i opravdano im dao dva crvena kartona. Kod 'vatrenih' je požutio tek Ante Kavelj. Turci su utakmicu završili samo s osmoricom na terenu.

Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
U-21 Hrvatska - Turska 3-0: Ludi susret u Osijeku! Gosti idu kući s tri isključenja i tri gola u mreži
NA OPUS ARENI

U-21 Hrvatska - Turska 3-0: Ludi susret u Osijeku! Gosti idu kući s tri isključenja i tri gola u mreži

U-21 HRVATSKA - TURSKA. 'Vatreni' su odlično krenuli u utakmicu i zabili gol u četvrtoj minuti dodatka prvog dijela. Vodstvo je povećao Jagušić, a pobjedu potvrdio Mlačić u zadnjem napadu na susretu
FOTO Scene užasa u Osijeku: Turski izbornik pao je usred utakmice, ipak će se nastaviti!
HOROR NA OPUS ARENI

FOTO Scene užasa u Osijeku: Turski izbornik pao je usred utakmice, ipak će se nastaviti!

Dramatičan prekid u Osijeku! Turski izbornik protestirao i pao nakon sudačke odluke. Pretrpio je ozljedu glave, njegovi nogometaši prvotno nisu htjeli nastaviti, no potom su ipak prelomili da se igra

