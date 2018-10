Pogreška ili ne? Sudac Vinčić poništio prvi gol Tottenhama...

Nesvakidašnja situacija dogodila se na utakmici Lige prvaka između PSV-a i Tottenhama.

PSV je vodio 1-0, a Tottenhamov stoper Sanchez je nakon kornera zabio za 1-1. Ili ipak ne! Pomoćni sudac podigao je zastavicu, a mnogima u prvi tren nije bilo jasno zašto je Slovenac Vinčić poništio gol. Iza Kanea nalazio se jedan igrač PSV-a, golman je bio ispred lopte.

Fifino pravilo kaže kako momčad koja napada mora računati na to da obrana ima barem dva igrača ispred lopte, a pošto je vratar Zoet bio ispred, to bi značilo da je PSV uz igrača na crti trebao imati barem još jednog iza lopte da gol bude regularan.

No way has this been given as offside against Kane😂😂😂 like I said in a tweet 5 minutes ago, the football rulebook needs rewritten. pic.twitter.com/gzWNHTgoez