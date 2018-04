Pohod na Firenzu: Očekuje se čak 10 tisuća navijača Napolija

Nogometaši Juventusa prije tjedan dana su imali sve u svojim rukama. Šest bodova prednosti ispred Napolija i još jedan scudetto u džepu. No, prvo su sasvim neočekivano izvukli remi protiv Crotonea (1-1) pa su onda i u Torinu golom u zadnjim minutama izgubili od izravnog konkurenta Napolija (0-1).

Sada je zaostatak Napolitanaca samo jedan bod, a raspored ide u korist Napoliju. Oni će u sljedećem kolu u subotu gostovati kod Fiorentine, a Juventus ide u goste Interu.

Navijači Napolija su najavili veliki pohod na Firenzu. Svih 2500 karata, koliko ih je pušteno u prodaju su razgrabljene u sekundi, a potražnja je velika.

No, to im neće smetati, jer se prema pisanju talijanskih medija, očekuje dolazak čak 10 tisuća navijača Napolija. Njihovi navijači su u srijedu okupirali trening centar te su im izrazili veliku podršku uoči završetka sezone. Napulj je u velikoj euforiji, koja se ne pamti još od Maradonine ere, kada su zadnji put i osvojili scudetto.

