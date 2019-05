Pohod na Himalaju - biciklom! Dva Hrvata idu osvojiti Aziju

#1st place at Croatian Cup Husqvarna MTB XCM 2019 race 🏆😀🚵 Another rocky but very beautiful track on #ciovoisland with great views and almost summer temperature 🌞👌🌴 My rocket #olympiaf1x with #9thwave_cycling wheels and #maxxisikon tires again works perfectly 🚵🏁☺ #kotomoreplatit #miloishappy #maratonista 😎 . . . #mtb #marathon #race #racing #xcm #mountainbike #mtblove #mtblife #xcm #victory #winner #croatia #bike #cyclingrace #cycling #cyclinglife #fromwhereiride #lifebehindbars #insta #instacycling #summer #sea #smileandride . . @lera.sport.rovinj @olympia_cycles @deuter @holmenkol @quest.hr @9thwave_cycling @darimocarbon @hirzl_gloves @asporteyewear @amm.maribor @lambris_hair @suunto @gist_cycling

