Dva krvava rata, dva nova UFC prvaka: 'On se bori kao u igrici'

UFC 236 u Atlanti donio je dva nova interim prvaka! U lakoj kategoriji Dustin Poirier pobijedio je prvaka pero kategorije Maxa Hollowaya i u revanšu te mu jednoglasnom odlukom sudaca nanio prvi poraz u pet godina i prekinuo niz od 13 pobjeda zaredom dok je najveća nova zvijezda UFC-a Israel Adesanya osvojio pojas srednje kategorije protiv Kelvina Gasteluma.

Poiriera sada čeka pravi prvak Khabib Nurmagomedov koji još uvijek odslužuje suspenziju za makljažu u oktogonu nakon borbe s Conorom McGregorom dok Adesanya čeka Roberta Whittakera, koji je ozlijeđen.

Bio je ovo event na kojem je čak devet borbi (od 13 ukupno) otišlo do odluke sudaca. A krenulo je atraktivno nakon što je Khalid Taha u prvoj borbi preliminary carda nakon samo 25 sekundi prve runde sjajnim lijevim krošeom nokautirao Bostona Salmona. Alexandre Pantoja nokautom je zaustavio bivšeg izazivača Wilsona Reisa također u prvoj rundi, a Nikita Krilov rear-naked gušenjem Ovincea Saint Preuxa u drugoj.

Priredba je odmicala kraju, a borba za borbom završavale su odlukama sudaca. Tako je Alan Jouban izgubio od Dwighta Granta dok je Khalil Rountree Jr. dobio Eryka Andersa.

"The next big thing". Tako su najavljivali Israela Adesanyu kada je došao u UFC. I bili su u pravu jer je noćas protiv tvrdog Kelvina Gasteluma dokazao koliko vrijedi. Mnogi su mu spočitavali pobjedu protiv veterana Andersona Silve, no nakon borbe s Gastelumom više nema dileme - Adesanya zaista jest "the next big thing".

U pravom stand up ratu čak je i rušio Gasteluma u drugoj rundi, rušio ga je i u petoj, međutim do kraja ga nije uspio završiti. Bez obzira, dečko koji kad se bori izgleda kao da je u video igrici, pružio je non stop akciju na nogama i na koncu deklasirao Gasteluma, koji je imao i svoj svijetli trenutak u 4. rundi, te u svoje vlasništvo uzeo interim pojas prvaka srednje kategorije. Sada ga čeka Robert Whittaker.

A pravi rat priredili su i Dustin Poirier i Max Holloway. Dvojac koji se prvi put borio još davne 2012. godine sada je odradio revanš, a ishod je bio isti - Poirier je slavio u obje borbe. Prvi put armbarom, danas jednoglasnom sudačkom odlukom, no bitna stvar za naglasiti je da je to prvi poraz Hollowaya u posljednjih 14 borbi.

Havajčanin se pope kategoriju više kako bi probao istovremeno držati pojas i u pero i u lakoj kategoriji, no Amerikanac mu je promijenio planove.

I premda se u nekim trenucima činilo da će Holloway pobijediti zbog aktivnosti i broja bačenih udaraca, izgleda da su suci bodovali u korist Poiriera zbog nanesene štete. Poslije pet rundi rata, Max je izgledao kao da je prošao 10 rundi dok je Poirier pretrpio puno manje štete.

Nagrada je to za sve što je Poirier napravio u karijeri , pogotovo jer je do borbe s Hollowayom nanizao tri sjajne pobjede prekidom - protiv Anthonyja Pettisa, Justina Gaethjea i Eddieja Alvareza. Iduća borba bit će mu ujedno i najveći ispit u karijeri - neporaženi Khabib Nurmagomedov.

UFC 236, glavni program:

Dustin Poirier pobijedio Maxa Hollowaya (sudačka odluka, postao privremeni prvak lake kategorije)

Israel Adesanya pobijedio Kelvina Gasteluma (jednoglasna sudačka odluka, postao privremeni prvak srednje kategorije)

Khalil Rountree Jr. pobijedio Eryka Andersa (jednoglasna sudačka odluka)

Dwight Grant pobijedio Alana Joubana (podijeljena sudačka odluka)

Nikita Krylov pobijedio Ovincea Saint Preuxa (gušenje, 2. runda)