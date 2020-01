Pokazao radost: Klopp skinuo svoju kapu i naklonio se Lallani

Liverpool je nastavio sjajne partije u ovoj sezoni i pobjedom protiv gradskog rivala Evertona u 3. kolu FA Cupa rezultatom 1-0, a zvijezda "redsa" bio je Adam Lallana.

Gol je zabio Curtis Jones (18) u 70. minuti susreta za veliko slavlje, no sve mlade igrače u redovima Kloppove momčadi "nosio" je Adam Lallana. Sa svojom 31 godinom, iskustvom na travnjacima i disciplinom pomogao je pomlađenoj momčadi da svlada mrskog im rivala.

Foto: PHIL NOBLE

Primijetio je to i njemački strateg koji je nakon utakmice, zadovoljan njegovom izvedbom, Lallani čak skinuo kapu i naklonio se kako bi mu zahvalio na odličnoj igri. Klopp je na travnjak izveo čak pet igrača do 22 godine.

Trener Evertona Carlo Ancelotti nije bio tog raspoloženja pa je na presici nakon susreta prokomentirao da će sljedeći puta izvesti na travnjak igrače do 12 godina pa će oni možda bolje igrati.

Inače, ovo je već 21. utakmica za redom u dvoboju Evertona i Liverpoola u kojoj Everton nije slavio.

Osim toga, navijači Evertona okrenuli su leđa dok su Liverpoolovi navijači pjevali svoju himnu, poznatu "You'll never walk alone", no to im nije pomoglo da njihova momčad dođe do pobjede.