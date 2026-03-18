Pokrenuta je inicijativa da se Štimcu oduzme dozvola za rad

Pokrenuta je inicijativa za oduzimanje radne dozvole hrvatskom treneru Igoru Štimcu, otkriva portal Slobodna Bosna. Kako se navodi, upućen je dokument Službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine u kojem se navodi kako je trener Zrinjskog grubo prekršio Zakon o strancima. Inicijativu je pokrenuo zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović.

Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U dokumentu se citira Štimčeva izjava koju je dao u emisiji na televiziji Sport Klub 31. siječnja ove godine.

- Želja mi je da ove godine naš HŠK Zrinjski osvoji prvenstvo, odigramo odlične utakmice protiv Palacea i uzmemo trofeje pred nama, da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslavenskim zastavama - rekao je Štimac tada.

U inicijativi se tvrdi da javni nastupi stranog državljanina koji privremeno boravi i radi u BiH predstavljaju ozbiljno kršenje Zakona o strancima. Posebno se pritom poziva na članak 10., prema kojem je svaki stranac tijekom boravka obvezan poštovati zakone, odluke nadležnih institucija i javni poredak. Naglašava se i kako je Štimcu radna dozvola odobrena isključivo za obavljanje trenerskog posla. Međutim, prema obrazloženju, on se umjesto toga kontinuirano bavi političkim djelovanjem, javnim istupima i propagandom koja nije povezana sa sportom.

Dalje se navodi da njegovi istupi uključuju elemente povijesnog revizionizma, poticanja netrpeljivosti i političke radikalizacije, kao i djelovanja koje se tumači kao narušavanje ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta BiH te promicanje ideologija suprotnih demokratskim i antifašističkim vrijednostima. Također se ističe da ovo nije izoliran slučaj, jer je Nogometni savez Bosne i Hercegovine već u prosincu 2025. godine sankcionirao Štimca zbog sličnih postupaka, što se navodi kao potvrda obrasca njegova ponašanja, navodi Slobodna Bosna.

Ovo Štimcu nije prvi takav ispad, a iz mostarskog SDP-a već su ranije poručili su kako bi Štimcu trebalo ukinuti radnu dozvolu, tvrdeći da njegove izjave šalju opasne poruke i promoviraju ideologije koje ne pripadaju suvremenom društvu. Na objavu SDP-a trener mostarskog kluba reagirao je podsmijehom, naglasivši da ispunjava uvjete za stjecanje državljanstva Bosne i Hercegovine. Dodao je kako planira uskoro izvaditi bh. putovnicu te se zapitao kako će SDP tada pokušati osporiti njegovo radno mjesto.

- Sad sam odlučio izvaditi bh. putovnicu pa ću im mahati s njom. Da vidim kako će mi onda radno mjesto ukinuti. Po korijenima imam sve preduvjete da to ostvarim, to ću napraviti do kraja ovog mjeseca - izjavio je Štimac za podcast Bljesak.info.