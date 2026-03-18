Pokrenuta je inicijativa da se Štimcu oduzme dozvola za rad

Štimcu prijeti oduzimanje radne dozvole u BiH zbog političkih izjava, a zbog toga je pokrenuta i inicijativa, pišu mediji u BiH! U inicijativi se tvrdi da krši Zakon o strancima i potiče netrpeljivost
Pokrenuta je inicijativa za oduzimanje radne dozvole hrvatskom treneru Igoru Štimcu, otkriva portal Slobodna Bosna. Kako se navodi, upućen je dokument Službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine u kojem se navodi kako je trener Zrinjskog grubo prekršio Zakon o strancima. Inicijativu je pokrenuo zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović.
U dokumentu se citira Štimčeva izjava koju je dao u emisiji na televiziji Sport Klub 31. siječnja ove godine.
- Želja mi je da ove godine naš HŠK Zrinjski osvoji prvenstvo, odigramo odlične utakmice protiv Palacea i uzmemo trofeje pred nama, da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslavenskim zastavama - rekao je Štimac tada.
U inicijativi se tvrdi da javni nastupi stranog državljanina koji privremeno boravi i radi u BiH predstavljaju ozbiljno kršenje Zakona o strancima. Posebno se pritom poziva na članak 10., prema kojem je svaki stranac tijekom boravka obvezan poštovati zakone, odluke nadležnih institucija i javni poredak. Naglašava se i kako je Štimcu radna dozvola odobrena isključivo za obavljanje trenerskog posla. Međutim, prema obrazloženju, on se umjesto toga kontinuirano bavi političkim djelovanjem, javnim istupima i propagandom koja nije povezana sa sportom.
Dalje se navodi da njegovi istupi uključuju elemente povijesnog revizionizma, poticanja netrpeljivosti i političke radikalizacije, kao i djelovanja koje se tumači kao narušavanje ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta BiH te promicanje ideologija suprotnih demokratskim i antifašističkim vrijednostima. Također se ističe da ovo nije izoliran slučaj, jer je Nogometni savez Bosne i Hercegovine već u prosincu 2025. godine sankcionirao Štimca zbog sličnih postupaka, što se navodi kao potvrda obrasca njegova ponašanja, navodi Slobodna Bosna.
Ovo Štimcu nije prvi takav ispad, a iz mostarskog SDP-a već su ranije poručili su kako bi Štimcu trebalo ukinuti radnu dozvolu, tvrdeći da njegove izjave šalju opasne poruke i promoviraju ideologije koje ne pripadaju suvremenom društvu. Na objavu SDP-a trener mostarskog kluba reagirao je podsmijehom, naglasivši da ispunjava uvjete za stjecanje državljanstva Bosne i Hercegovine. Dodao je kako planira uskoro izvaditi bh. putovnicu te se zapitao kako će SDP tada pokušati osporiti njegovo radno mjesto.
- Sad sam odlučio izvaditi bh. putovnicu pa ću im mahati s njom. Da vidim kako će mi onda radno mjesto ukinuti. Po korijenima imam sve preduvjete da to ostvarim, to ću napraviti do kraja ovog mjeseca - izjavio je Štimac za podcast Bljesak.info.
