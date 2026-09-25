Policija blokira promet: Zagreb ovaj vikend čekaju dvije velike manifestacije. Kuda ne voziti?

Ovaj vikend u Zagrebu se održavaju dvije velike sportske manifestacije zbog kojih će promet u glavnom gradu biti otežan. Trase na kojima će policija zatvarati ulice objavio je Grad na službenim stranicama.

Zbog Red Bull Showruna u subotu se neće smjeti voziti Vukovarskom od Ulice Hrvatske bratske zajednice do Ulice Ivana Lučića (zatvaranje po jednog kolničkog traka u oba pravca radi postavljanja i punjenja plastičnih barijera), u nedjelju slijedi kompletno zatvaranje prometnice, a u ponedjeljak od ponoći do 5 ujutro zatvaranje po jednog kolničkog traka u oba pravca zbog demontaže opreme. Ovisno o sigurnosnoj procjeni policije može doći do izmjena.

U nedjelju se održava posljednja etapa biciklističke utrke CRO Race od Samobora do Zagreba, a promet će u poslijepodnevnim satima, od 13.30 do 16.30, biti blokiran kako biciklisti budu prolazili trasom: od ulaska iz smjera Sv. Ivana Zeline u Popovec trasom Varaždinska cesta - Glavna ulica - Sesvetska ulica do spoja na autocestu u čvoru Sesvetski Kraljevec - Slavonska avenija od čvora Ivanja Reka do bivše zgrade Vjesnika - Zagrebačka avenija do skretanja u Ulicu Hrvatskog Sokola - Ulica Hrvatskog Sokola - Aleja Matije Ljubeka.

Cilj utrke je uz Jarunsko jezero pa će tako u nedjelju od 13 do 16.45 zatvoriti kompletnu Aleju Matije Ljubeka.