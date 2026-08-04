Policija objavila detalje zgarišta koje je Torcida ostavila: '50-ak sjedala je zapaljeno...'

Očevidom je utvrđeno da je otvorenim plamenom, korištenjem signalnih brodskih baklji i ručno izrađenih zapaljivih dimnih bombi, zapaljeno ukupno pedesetak plastičnih sjedala, od kojih su neka u potpunosti izgorjela - navela je varaždinska policija
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Nakon pobjede Varaždina nad Hajdukom 2-1 na otvaranju sezone HNL-a, više je govora bilo o incidentu na tribinama nego o samoj utakmici. Nakon završetka susreta na gostujućem sektoru, na kojem se nalazila Torcida, zapaljene su sjedalice, a policija je izvršila očevid.
| Foto: NK Varaždin/Facebook
Nakon pobjede Varaždina nad Hajdukom 2-1 na otvaranju sezone HNL-a, više je govora bilo o incidentu na tribinama nego o samoj utakmici. Nakon završetka susreta na gostujućem sektoru, na kojem se nalazila Torcida, zapaljene su sjedalice, a policija je izvršila očevid.
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Foto: NK Varaždin/Facebook
Nakon pobjede Varaždina nad Hajdukom 2-1 na otvaranju sezone HNL-a, više je govora bilo o incidentu na tribinama nego o samoj utakmici. Nakon završetka susreta na gostujućem sektoru, na kojem se nalazila Torcida, zapaljene su sjedalice, a policija je izvršila očevid.
| Foto: NK Varaždin/Facebook
Policijski službenici Policijske postaje Varaždin zaprimili su prijavu sportskog dioničkog društva sa sjedištem u Varaždinu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Oštećenje tuđe stvari - stoji u izvješću varaždinske policije.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Prema prijavi, u nedjelju, 2. kolovoza, tijekom održavanja sportskog događanja u Zagrebačkoj ulici u Varaždinu, nepoznati je počinitelj ili više njih zapalilo više komada pirotehničkih sredstava, uslijed čega je došlo do zapaljenja imovine u vlasništvu oštećenog društva.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Očevidom je utvrđeno da je otvorenim plamenom, korištenjem signalnih brodskih baklji i ručno izrađenih zapaljivih dimnih bombi, zapaljeno ukupno pedesetak plastičnih sjedala, od kojih su neka u potpunosti izgorjela.
| Foto: NK Varaždin/Facebook
Također je uporabom tjelesne snage oštećeno još desetak plastičnih sjedala, na kojima su nastala napuknuća. Visina materijalne štete utvrdit će se naknadno. Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje u cilju otkrivanja počinitelja ovog kaznenog djela - naveli su u izvješću
| Foto: NK Varaždin/Facebook
Foto NK Varaždin/Facebook
Vatra i gust dim pojavili su se nedugo nakon završetka utakmice, a varaždinski vatrogasci brzo su reagirali i ugasili požar.
| Foto: NK Varaždin/Facebook
Klub je dan poslije objavio fotografije oštećene gostujuće tribine i pritom odgovorio na kritike koje su prije utakmice stizale iz Torcide zbog cijena ulaznica i sigurnosnih mjera.
| Foto: NK Varaždin/Facebook
Foto NK Varaždin/Facebook
Foto Igor Soban/PIXSELL