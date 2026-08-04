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U VARAŽDINU

Policija objavila detalje zgarišta koje je Torcida ostavila: '50-ak sjedala je zapaljeno...'

Očevidom je utvrđeno da je otvorenim plamenom, korištenjem signalnih brodskih baklji i ručno izrađenih zapaljivih dimnih bombi, zapaljeno ukupno pedesetak plastičnih sjedala, od kojih su neka u potpunosti izgorjela - navela je varaždinska policija
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Policija objavila detalje zgarišta koje je Torcida ostavila: '50-ak sjedala je zapaljeno...'
Nakon pobjede Varaždina nad Hajdukom 2-1 na otvaranju sezone HNL-a, više je govora bilo o incidentu na tribinama nego o samoj utakmici. Nakon završetka susreta na gostujućem sektoru, na kojem se nalazila Torcida, zapaljene su sjedalice, a policija je izvršila očevid. | Foto: NK Varaždin/Facebook
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Nakon pobjede Varaždina nad Hajdukom 2-1 na otvaranju sezone HNL-a, više je govora bilo o incidentu na tribinama nego o samoj utakmici. Nakon završetka susreta na gostujućem sektoru, na kojem se nalazila Torcida, zapaljene su sjedalice, a policija je izvršila očevid. | Foto: NK Varaždin/Facebook
Komentari 5

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