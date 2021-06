KK Zadar osvojio je titulu nakon dugih 13 godina pauze, a taj naslov igrači su osvojili pred - brojnom publikom!

Usprkos protuepidemijskim mjerama tisuće navijača ušle su u dvoranu, a PU zadarska otvorila je istragu kako bi otkrila tko je odgovoran za puštanje navijača u dvoranu:

- Kao što ste mogli vidjeti navijačima je bio dozvoljen ulaz u dvoranu, iako ulaznice nisu bile puštene u prodaju, a na snazi su protuepidemijske mjere koje ne dozvoljavaju takve vrste javnih okupljanja. Tko je napravi propust u organizaciji utakmice utvrdit će istraga, više o tome možda će se saznati tijekom dana - rekli su iz Policijske uprave zadarske, piše Zadarski.hr.

Kroz subotu su Zadrom kružile vijesti o postignutom dogovoru između uprave kluba i navijača, a dojam je kako je za to morala znati i policija. Čini se nemogućim da pet tisuća ljudi zna kako će im biti omogućen ulazak u dvoranu, a da policija za to ne zna. U klubu su očito bili svjesni da ih čeka nekakva kazna, no ta simbolična novčana kazna nebitna im je u usporedbi s onim što su jučer uspjeli postići - nevjerojatnu atmosferu i naslov prvaka...

Policija tijekom subote nije zabilježila nikakvo narušavanje javnog reda i mira te nije bilo policijskih intervencija.

