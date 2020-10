U samo osam sati, objava je prikupila vi\u0161e od 2,6 milijuna lajkova i vi\u0161e od 170.000 komentara. \u00a0

Biv\u0161a ruska predsjedni\u010dka kandidatkinja koja se kandidirala protiv Putina na izborima 2018. godine, Ksenija Sob\u010dak (38), odgovorila je na jezivu Khabibovu poruku:

\"Khabib, ti si heroj za mnoge mlade ljude u Rusiji koji se prema tebi pona\u0161aju kao prema uzoru. Nedavno si u\u010dinio da mnogi Rusi budu ponosni na svoju zemlju zbog tvoje pobjede. Po\u0161tujem tvoju posve\u0107enost vjeri, imate pravo vjerovati i voljeti koga god \u017eelite. Ali, ne mislite li da bi se va\u0161i nedavni komentari upu\u0107eni francuskom predsjedniku mogli protuma\u010diti kao poticanje na nasilje nad Macronom? On nikada nije govorio protiv muslimana, on je samo osudio islamski radikalizam i teroriste koji su po\u010dinili ubojstva, a to se u Kuranu smatra dubokim grijesima. Zar ne\", napisala je Sob\u010dak i nadodala:

\"Pitam se je li mogu\u0107e izraziti svoje mi\u0161ljenje na manje agresivan i prijateljski na\u010din. Svi smo ljudi bez obzira na svoju vjeru i kulturu. Nije li mogu\u0107e \u017eivjeti u miru bez obzira na na\u0161a uvjerenja i vjeru?\"

Ksenija je druga k\u0107i Anatolija Sob\u010daka, pokojnog ruskog politi\u010dara i prvog demokratski izabranog gradona\u010delnika Sankt Peterburga, koji je prakti\u010dki samostalno podigao cjeloukupnu dana\u0161nju kremaljsku elitu, na \u010delu s Putinom.\u00a0

U medijima je poznata kao ruska Paris Hilton, ina\u010de TV voditeljica, biv\u0161a glumica, novinarka, trendseterica, te prema lokalnom tabloidu nekada\u0161nja najpo\u017eeljnija udava\u010da Rusije i povremena prosvjednica protiv aktualne vlasti.

\u00a0