Poljaci bez iznenađenja: Rubio odveo Španjolce do polufinala

Drugi polufinalist ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva za košarkaše koje se održava u Kini je Španjolska koja je u četvrtfinalu u Šangaju svladala Poljsku sa 90-78 (22-18, 24-23, 21-17, 23-20).

Sa 19 koševa i devet asistencija Ricky Rubio je bio najbolji u sastavu Španjolske za koju je Willy Hernangomez ubacio 18, a Rudy Fernandez 16 poena, dok su kod Poljske najbolji bili A.J. Slaughter sa 19 i Adam Waczynski sa 15 pogodaka.

Španjolska je opravdala ulogu favorita protiv Poljske iako su Poljaci pružili dostojan otpor većim tijekom dvoboja. Španjolci su prvi put do dvoznamenkaste prednosti stigli sredinom druge četvrtine (38-28), no Poljaci su se do odmora uspjeli primaknuti na samo pet razlike (46-41).

Početkom treće četvrtine Španjolska se odvojila na 62-49, ali niti tada se Poljska nije predala te je pet i pol minuta prije kraja stigla na samo 76-72. No, tada je Willy Hernangomez poentirao nakon skoka u napadu uz pogođeno dodatno slobodno bacanje, pa je Rubio zabio dvije trice zaredom, a Claver zakucao za bijeg Španjolske na 87-74 dvije i pol minute prije kraja čime je pitanje pobjednika bilo riješeno.

Iako je Španjolska osvajala medalje na posljednjim trima OI, ima srebra iz Pekinga 2008. i Londona 2012. te broncu iz Rio de Janeira 2016., a osvajala je medalje i na posljednjih šest EuroBasketa (zlata 2009., 2011. i 2015. srebro 2007. i bronce 2013 i 2017.), ovo joj je tek treći plasman u polufinale SP-a. Prije 13 godina u Japanu Španjolci su osvojili zlato, dok su 1982. u Kolumbiji ostali četvrti.

Španjolska će u polufinalu petak igrati protiv pobjednika susreta Australija - Češka koji će se igrati u srijedu. (fh)