Poljičak preokrenuo Švicarca: Mili u polufinalu Wimbledona!

Najbolji hrvatski junior Mili Poljičak, koji će za tjedan dana napuniti 18 godina, plasirao se u polufinale juniorskog Wimbledona, on je u četvrtfinalu velikim preokretom svladao Švicarca Kiliana Feldbauscha sa 1-6, 6-3, 6-2.

Feldbausch je uvjerljivo dobio prvi set sa 6-1 te u drugom poveo sa 2-1 uz "break", no do kraja susreta Poljičak je osvojio 11 od preostalih 14 gemova te stigao do vrlo vrijedne pobjede.

U polufinalu će Poljičak igrati protiv pobjednika susreta između Kalina Ivanovskog iz Sjeverne Makedonije i Španjolca Pedra Rodenasa.

