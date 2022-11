Poljski izbornik brani Lewu: Pa penale su promašivali Platini, Zico, Maradona... To se dogodi!

Izbornik poljske nogometne reprezentacije Czeslaw Michniewicz izjavio je nakon remija s Meksikom na početku Svjetskog prvenstva, da su čak i veliki igrači, poput Zica, Michela Platinija ili Diega Maradone, promašivali penale poput Lewandowskog.

Najbolju priliku za Poljsku propustio je Robert Lewandowski čiji je udarac s bijele točke obranio meksički vratar Guillermo Ochoa.

"Kad se promaši jedanaesterac, kao što je bio slučaj s Robertom Lewandowskim, uvijek pitamo zašto, ali samo on može odgovoriti na to pitanje. On je u ponedjeljak vježbao penale i nije promašio niti jedan. To su stvari koje se događaju", rekao je Michniewicz. "Veliki igrači su promašivali penale - Zico, Platini, Maradona... i to je nogomet. Šteta za Roberta, jer znam koliko je želio zabiti. Znam koliko je teško kada promašiš i kada nema pobjede na utakmici. Nije na meni da mu govorim što treba ili ne treba raditi, ali znam da će nam pomoći na ovom turniru", dodao je.

Poljski izbornik kaže kako još uvijek postoji "gorko-slatki osjećaj" te naveo da je Poljska i prethodno Svjetsko prvenstvo u Rusiji startala porazom. Guillermo Ochoa, vratar Meksika, bio je junak Meksika s obranjenim penalom.

"Protekla dva tjedna smo radili s trenerom vratara. Sretan sam što sam obranio jedanaesterac Lewandowskom. Želimo zahvaliti navijačima na onome što su danas učinili. Znamo koliko se teško bore da budu iza svoje momčadi i kako se okupljaju u Meksiku da nas bodre. Praktički smo igrali kod kuće. Pobjeda Saudijske Arabije? To je Svjetsko prvenstvo, ima iznenađenja. Momčadi se spremaju pokazati svoje najbolje lice. Ne podcjenjujemo nikoga, ali Meksiko je također težak protivnik, sve ćemo staviti u probleme."

Gerardo Martino, izbornik Meksika, izjavio je na konferenciji za novinare da je Meksiko trebao dobiti utakmicu.

"Poljska je najbolju priliku imala našom pogreškom, ali Memo Ochoa je to dobro obranio. Sada ćemo se susresti s favoritom skupine Argentinom i pretendentom na ukupnu pobjedu. I ne mislim da je današnji rezultat promijenio način na koji će Argentina igrati svoju drugu utakmicu protiv nas, čak i da su pobijedili danas, oni bi išli na tri boda, kao što uvijek rade".

U drugom kolu Poljska igra protiv Saudijske Arabije, a Meksiko se sastaje s Argentinom. Utakmice su na rasporedu 26. studenoga.

