Poljud je zatvoren? Nema veze, mi ćemo trenirati na Marjanu!

Sukladno preporuci Središnjeg državnog ureda za sport o odgodi svih međunarodnih i nacionalnih sportskih natjecanja te odluci Hrvatskog nogometnog saveza o prekidu nogometnih natjecanja najmanje do 31. ožujka, Hajduk je prošlog tjedna raspustio prvu momčad koja je prestala s organiziranim sportskim aktivnostima do 23. ožujka. No ako je suditi po razvoju situacije s pandemijom korona virusa i njenim širenjem u Hrvatskoj, posve je izvjesno kako se sportske aktivnosti neće nastaviti ni nakon ponedjeljka, o čemu svjedoči i objava predsjednika Brbića koji je produžio kolektivni godišnji odmor svim zaposlenicima. Sve to naravno ne znači da igrači Hajduka ne mogu trenirati i da ne treniraju individualno, kako bi koliko - toliko zadržali kondiciju i formu.

- Sportaši svoje sposobnosti ne mogu pohraniti u hladnjak da bi ih opet izvadili po potrebi – kazao je jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka za tjelesnu pripremu sportaša Joško Vlašić, koji je svima sportašima preporučio da rade kod kuće te po mogućnosti sami ili u manjem grupama izađu u prirodu, trče...

Sličnu preporuku i programe rada podijelili su igračima Hajduka klupski kondicijski treneri, koji su predvidjeli da dio vježbi igrači odrade kod kuće a drugi dio na Marjanu i sve prate putem GPS-a i aplikacija. No to su bili programi samo do kraja ovog tjedna, a što će biti dalje nije poznato, prije svega zbog toga što se ne zna koliko će prijetnja pandemije korona virusa potrajati.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

U zadnjih nekoliko dana na trim stazi Park šume Marjan zatekli smo Ardiana Ismajlija, Basela Jradija, Hamzu Barryja, Lumbardha Dellovu, Emira Sahitija..., no nema nema sumnje da su i ostali poslušali preporuke trenera i pokušavaju, koliko je to uopće moguće, ostati u formi.

- Svaki dan nekoga od igrača Hajduka vidimo na Marjanu, ali ne samo njih, nego i ostale sportaše. Dođu u manjim grupama automobilom, razgibaju se i zagriju, i otrče svoje dionice – otkrili su nam čuvari Park šume koji su na svojim pozicijama cijeli dan najbolje znaju što se na Marjanu događa.

Foto: Tomislav Gabelic/24sata

Ovo razdoblje preporučene samoizolacije problematično je za sve, ali pogotovo za strance, koji žive u iznajmljenim stanovima u kojima uglavnom nemaju ni podloga za rad, ni utega, pojaseva, sobnih bicikala, sprava..., svega onoga što bi im pomoglo da ostanu u kakvoj – takvoj formi. Zbog toga oni i najviše koriste prednosti koje im pruža Park šuma Marjan, sa svojim brojnim trim stazama i sadržajima pogodnima za treninge.

Dodatan problem za strance je i odvojeni život od obitelji, pogotovo što neki od njih, poput primjerice Basela Jradija i ne znaju hoće li mu Hajduk produžiti ugovor, ili Hamze Barryja koji je i dalje u pregovorima oko ostanka u Hajduku, no cijela ova situacija je dodatno komplicirala situaciju...