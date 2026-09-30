POLJUD NEĆE RUŠITI? Plenković: Treba ga osuvremeniti. Glavina: Odluka za nekoliko tjedana...

Premijer Andrej Plenković i ministar turizma i sporta Tonči Glavina u srijedu borave u Splitu u povodu svečane sjednice Splitsko-dalmatinske županije i dana svetog Jeronima. Osvrnuli su se i na aktualnosti po pitanju stadionske infrastrukture, novog Maksimira i novog Poljuda odnosno moguće njegove obnove.

- Projekt rekonstrukcije Poljuda, prema svim dosadašnjim indikatorima i radu povjerenstva, može uz pametan i kvalitetan način osuvremeniti da bude pravi, moderni, sportski nogometni stadion, kakav očekuju navijači i kakvi su današnji standardi u velikim europskim komparativnim situacijama - rekao je Plenković.

Govorio je i o drugim sportskim objektima.

- U suradnji sa Županijom, a osobito s Gradom Splitom, Vlada će pomoći u dogradnji i uređenju privremenog stadiona na Brodarici, obnovi Gripa te ponovnom stavljanju Spaladium Arene u funkciju. Na tome radi ministar Glavina, a ja kao premijer podržavam sve te projekte.

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Ministar Glavina, pak, nije htio prejudicirati što će stručna radna skupina Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine reći o Poljudu. Mjesecima analizira stanje stadiona, požuruje je i Hajduk.

- Moramo pričekati povratnu informaciju struke, odnosno da se vrlo precizno i jasno utvrdi u kakvom je stanju stadion na Poljudu. Tek se na temelju toga mogu donositi sve buduće odluke. Stav Vlade o ovom pitanju savršeno je jasan. Bit ćemo u potpunosti na raspolaganju Gradu Splitu, bilo da je riječ o obnovi postojećeg ili gradnji novog stadiona, u skladu s onim što žele građani, Grad i struka - rekao je Glavina i dodao:

- Vlada će podjednako pomoći Splitu kao i Zagrebu, ako ne i više, kako bi se realizirala ta investicija u sportsku građevinu od nacionalnog interesa. Mislim da će, kada dobijemo stav struke, biti dobra prilika da svi zajedno prelomimo i dogovorimo se. Moramo biti svjesni da nemamo previše vremena. Sada je trenutak jer su donesene sve političke i financijske odluke potrebne za rješavanje pitanja stadiona u Splitu. Trebamo se što prije i što konkretnije dogovoriti te krenuti u realizaciju.

Kad će završiti stručna analiza?

- Blizu smo kraja. Govorimo o najviše nekoliko tjedana. Nakon toga rezultati će biti predstavljeni javnosti i iskomunicirani, pa ćemo krenuti prema donošenju zajedničke odluke.

storyeditor/2025-08-07/643929.jpg | Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Zašto Poljud prepušta odluci struke, a u slučaju Maksimira ipak nije za odabir stručnjaka, koji su jednoglasno odabrali projekt talijanskog studija?

- Nisu to baš iste stvari. Kada je riječ o Poljudu, prvo treba utvrditi koliki je zamor materijala i što je potrebno rekonstruirati, a to isključivo može učiniti struka, bez obzira na bilo čije mišljenje. Tek nakon toga slijedi odluka. Što se tiče Maksimira, raspisali smo najtransparentniji mogući natječaj i dali struci povjerenje da donese odluku u ime nas kao investitora, Vlade i Grada Zagreba. Međutim, kao i kod svakog velikog projekta koji financirate, kao investitor možete biti zadovoljni ili nezadovoljni konačnim rješenjem te odabrati drugo, treće ili peto rješenje.

Javnost je okrenula leđa projektu koji bi sama trebala financirati. I to je bio okidač promjene mišljenja.

- Ne možemo ostati gluhi i slijepi na komentare koje dobivamo iz sportske zajednice te od građana Zagreba i Hrvatske koji nisu baš zadovoljni ovim rješenjem. Ne bi bilo logično, mudro ni uputno da Vlada i Grad financiraju nešto što građani ne žele. Slikovito rečeno, i građani su suinvestitori jer se sve financira njihovim novcem. Prema tome, njihov je glas itekako važan.

Što treba učiniti s Poljudom?

- Postoje različita razmišljanja i to treba poštovati, ali nezahvalno je bilo što komentirati dok ne znamo što je struka utvrdila i što se uopće može napraviti. Ako, primjerice, struka kaže da se Poljud ne može rekonstruirati, onda nas to usmjerava prema određenom rješenju. Pričekajmo. Nije loše da se o tome javno razgovara i da se sučeljavaju mišljenja. Ipak je riječ o velikim investicijama koje će se financirati javnim novcem, pa je važno da čujemo glas svih i donesemo odluku kojom očito neće baš svi biti zadovoljni, ali bilo bi dobro da većina ipak bude - kaže Glavina.