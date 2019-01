'Skladam hip-hop pjesme, a iz Hajduka još ne želim otići...'

Ponuda Lillea je vrlo dobra, ali znam da Hajduk ima dobar plan za mene. Tu sam cijeli život, želim još igrati za Hajduk, razviti se i dodatno napredovati. Meni se iskreno nigdje ne žuri, oduvijek sam sanjao samo Hajduk, kaže Domagoj Bradarić, prvi igrač Splićana za kojeg je ove zime na Poljud stigla službena ponuda.

Lille je spreman mladog (19) braniča Hajduka čekati do kraja prijelaznog roka, no Bradariću se očito nigdje ne žuri.

- Uživam u Hajduku, veselim se svakom treningu, među nama igračima vlada pozitivna atmosfera. Ovdje u Turskoj imamo odlične uvjete, vjerujem da će i rezultati na proljeće krenuti na bolje.

Kako vam se čini ovaj novi Hajduk, u momčadi više nema nekih igrača (Said, Šehić...) koji su na Poljudu bili na proljeće...

- Ne znam koliko smo drugačiji, ali ima određenih promjena. Dobar smo spoj mladih i starijih igrača, ali što je najbitnije odlično funkcioniramo izvan terena. A to se osjeti i u našoj igri.

Vaši proljetni ciljevi?

- Svi se želimo izvući iz ove situacije, popeti na prvenstvenoj ljestvici, pa nekako stići do Europe. Ne zamaramo se konkurentima za te pozicije, već razmišljamo samo o sebi. Nama su svi suparnici u HNL-u jednako važni, idemo korak po korak, a onda će doći i rezultati.

Koliko se vama promijenio život u Splitu otkada ste postali standardan prvotimac Hajduka?

- Ma ja sam cijeli život u Splitu, navikao sam na taj naš ambijent, tako da s time nemam nikakvih problema. Da, sada me malo više prepoznaju po Splitu, ali ovo je moj posao, uživam u tome, znam što Hajduk znači svima u gradu.

Hajduk je prošlih sezona dovodio razne lijeve bekove (Memolla, Fomitschow, Filip...), a vi ste zagospodarili tom pozicijom...

- Tako je ispalo, trener Vulić mi je prvi ukazao povjerenje, ja se trudim i u svakom trenutku dajem sve od sebe. Svjestan sam kako moram još popraviti defenzivu, ali mogu napredovati i u brojnim drugim segmentima.

Tijekom jeseni ste mijenjali puno pozicija; igrali na oba krila, lijevom boku...

- Cijeli sam život bio lijevi bek, tu se najbolje osjećam, ali ću za Hajduk igrati sve što treba. Znao sam biti i prednji vezni, volim osjećaj kada mogu na bilo koji način pomoći svojoj momčadi.

Hajduk je danas prepun mladih igrača, pričate li s vašim vršnjacima (Palaversa, Nejašmić...) o danima koji su pred vama. I što bi mogli zajedno postići s Hajdukom?

- Ma mi puno pričamo o takvim stvarima, ali svi znamo da je danas teško zadržati momčad tri godine na okupu. To su sve mladi dečki koji su cijeli život u Hajduku, odrasli su na Poljudu, njima je ovaj klub najvažnija stvar u životu. Bilo bi lijepo da svi skupa dugo ostanemo u bijelom dresu, ali tko zna, vidjet ćemo što će nam donijeti budućnost.

Koji igrač Hajduka je obilježio vaše djetinjstvo?

- Tu nema dvojbe, Senijad Ibričić. On je bio prava ikona, uvijek mi ga je bilo gušt gledati u dresu Hajduka. Kao klinac sam znao ići i na sjever, ali nisam bio onaj vatreni navijač, više sam volio gledati i pratiti utakmicu, pa sam najčešće za bijele navijao s istoka ili zapada.

Domagoj Bradarić zauvijek će pamtiti jednu utakmicu u bijelom dresu...

- Riječ je o utakmici u kojoj sam protiv Dinama bio kapetan. To je čudesan osjećaj, obožavam igrati takve, velike utakmice, a nevjerojatna je čast biti kapetan Hajduka s 19 godina. Iznenadio me taj potez trenera, objasnio mi je svoje stajalište, igrači su me prihvatili, a vjeruje da sam to svojim ponašanjem i opravdao.

Najbolji lijevi bekovi u Hrvatskoj su...?

- Uh, ne znam, zatekli ste me. Za mene su najbolji bili Sosa i Barišić, ali sada su obojica u inozemstvu.

Bliži se i Europsko prvenstvo do 21 godine, 'pali' li vas to natjecanje?

- Naravno, ali prvo trebam nastaviti s ovakvim igrama, pa izboriti svoje mjesto u toj reprezentaciji. Sada sam s U-21 vrstom bio u Francuskoj, bio je to sjajan osjećaj. Dečki su prva liga, odlično sam se snašao, za mene je to sve bilo veliko iskustvo.

Što najčešće radite u slobodno vrijeme?

- Nisam od onih koji kartaju ili igraju video-igrice, ja sam vam zaluđen glazbom, a volim i ples. U slobodno vrijeme radim svoju muziku, slažem neke hip-hop stvari, često ih slušamo i u svlačionici. Srećom, za sada još nije bilo negativnih komentara, haha.

A lijevi bek Hajduka je i veliki fan - tetovaža...

- Već ih imam pet. Neke imaju posvetu, tetovaže su mi osobni gušt. Vidjet ćemo, možda ubrzo stigne i koja hajdučka - završio je Bradarić.