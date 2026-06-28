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NEOBIČNA OBITELJSKA PRIČA

Polubrat nizozemske zvijezde je zabio Hrvatskoj. U dresu Gane

Piše 24sata,
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Polubrat nizozemske zvijezde je zabio Hrvatskoj. U dresu Gane
Foto: REUTERS/PIXSELL

Braća po majci dominiraju na Mundijalu! Brobbey je tresao mreže za Nizozemsku, a Luckassen zabio Hrvatima i upisao obiteljski rekord

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Svjetsko prvenstvo 2026. godine ispisalo je brojne nogometne priče, no jedna se posebno ističe. U centru pažnje našla su se polubraća Derrick Luckassen (30) i Brian Brobbey (24). Ne samo da su nastupili na najvećoj pozornici za različite reprezentacije, Ganu i Nizozemsku, nego su obojica uspjela zabiti gol.

Ista majka, različiti nogometni putevi

Iako mnogi navijači to nisu znali do samog turnira, Derrick i Brian dijele istu majku, ali imaju različite očeve, što objašnjava zašto nose drugačija prezimena. Obojica su rođeni u Amsterdamu i potječu iz nogometne obitelji ganskih korijena. Dok se mlađi Brian, 24-godišnji napadač Sunderlanda, odlučio predstavljati zemlju u kojoj je rođen i prošao sve njezine mlađe selekcije, njegov šest godina stariji brat Derrick, branič ciparskog Pafosa, izabrao je dres "crnih zvijezda", reprezentacije iz koje potječu njegovi roditelji. Njihov slučaj nije jedinstven u povijesti Mundijala; najpoznatiji primjeri su braća Boateng, koji su igrali za Njemačku i Ganu, te braća Williams, koji nastupaju za Španjolsku i Ganu.

HEROJ NIZOZEMSKE Tko je Brian Brobbey? Zloglasni kriminalac pretvorio mu život u pakao. Sad briljira na Mundijalu
Tko je Brian Brobbey? Zloglasni kriminalac pretvorio mu život u pakao. Sad briljira na Mundijalu

Brobbey vodio Nizozemce do prvog mjesta

Brian Brobbey na turnir je stigao kao važna napadačka opcija nizozemskog izbornika Ronalda Koemana i to je povjerenje u potpunosti opravdao. Iako je u prvoj utakmici protiv Japana dobio samo pet minuta s klupe, priliku u početnoj postavi iskoristio je na najbolji mogući način. Eksplodirao je u susretu protiv Švedske, gdje je u visokoj pobjedi 5-1 zabio čak dva gola i tako se prometnuo u junaka. Golgeterski niz nastavio je i u posljednjem kolu grupne faze, kada je zabio u pobjedi protiv Tunisa 3-1. S ukupno tri gola, Brobbey je bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje prvog mjesta u skupini i siguran prolazak Nizozemske u osminu finala.

Brobbeyjeve golove Švedskoj pogledajte OVDJE, a gol Tunisu OVDJE.

Luckassenov debi iz snova unatoč porazu

Za razliku od brata, Derrick Luckassen put do Mundijala pronašao je okolnim putem. U reprezentaciju Gane pozvan je naknadno, kao zamjena za ozlijeđenog Alexandera Djikua. Nakon što je prve dvije utakmice odgledao s klupe, izbornik Carlos Queiroz dao mu je priliku od prve minute u posljednjem dvoboju skupine protiv Hrvatske. Iako je Gana već osigurala prolaz, utakmica je bila važna za konačni plasman.

Luckassenov gol Hrvatskoj pogledajte OVDJE.

Nakon što je Petar Sučić doveo Hrvatsku u vodstvo, Gana je u drugom poluvremenu pokazala bolje lice. Pritisak se isplatio u 73. minuti, kada je Luckassen iskoristio svoju priliku. Nakon jednog prekida, lijepo se snašao u kaznenom prostoru i lijevom nogom zabio prvijenac za reprezentaciju izjednačivši na 1-1. Iako je Hrvatska kasnim golom Nikole Vlašića na kraju slavila 2-1, Luckassenov gol četvrti je gol obitelji na turniru, nakon tri koja je postigao njegov polubrat Brian.

*uz korištenje AI-ja

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