Ponajbolja tenisačica svijeta je zavapila: 'To je neostvarivo...'

Druga igračica svijeta Poljakinja Iga Swiatek (24) izjavila je da je teniska sezona predugačka i prenaporna, te da će u budućnosti možda morati prilagoditi raspored nastupa na turnirima kako bi izbjegla ozljede.

Swiatek se je u ponedjeljak plasirala u osminu finala WTA 1000 turnira u Pekingu nakon što joj je Kolumbijka Camila Osorio zbog ozljede predala meč na početku drugog seta. Još dvije tenisačice, Francuskinja Lois Boisson i Kineskinja Zheng Qinwen, su u ponedjeljak zbog ozljeda predale svoje mečeve na turniru u Pekingu.

Istodobno, na ATP 500 turniru u Pekingu dva četvrtfinalna dvoboja su završila predajom zbog ozljeda. Sedmi nositelj Čeh Jakub Menšik predao je meč nakon samo četiri odigrana gema, a četvrti nositelj Talijan Lorenzo Musetti to je učinio nakon što je gubio 0-3 u trećem setu.

Foto: Tingshu Wang

- Azijska turneja je posebno teška, čini vam se da je sezona pri kraju, a ustvari još morate jako potegnuti. Zbog umora koji se je nakupio tijekom sezone mečevi završavaju predajom. Ne znam kako će se moja karijera razvijati za nekoliko godina, ali možda ću biti prisiljena propustiti neke turnire koji su obavezni po WTA pravilima - kazala je Swiatek.

Najbolje tenisačice, po WTA pravilima, moraju sudjelovati na sva četiri Grand Slam turnira, deset WTA 1000 turnira i šest WTA 500 turnira. Kazne za izbjegavanje turnira mogu biti novčane ili gubitak bodova za WTA renking.

- Mislim da niti jedna tenisačica s vrha WTA liste neće moći to ostvariti, to je nemoguće ugurati u raspored nastupa tijekom jedne sezone - ocijenila je Swiatek.