Ponajveća Hajdukova pobjeda u povijesti i svađa trenera na klupi: Ma, važniji nam je HNL...

Vukušić i Vuković zabrinuli su San Siro, Sneijder, Zanetti, Handanovič, Coutinho... bili su na koljenima, 3000 Hajdukovih navijača nadglasalo je 37.000 Interovih..., ali nije bilo hrabrosti za otići do kraja

<p>Na današnji dan prije osam godina Hajduk je ostvario jednu od najvećih pobjeda u povijesti. Na San Siru je pred 40.000 gledatelja u 3. pretkolu Europske lige s 2-0 pobijedio Inter.</p><p>Hajduk je u posljednjih 30 minuta uzvrata na San Siru držao veliki Inter na konopcima. Golovima <strong>Ante Vukušića</strong> iz penala i Ivana Vukovića Splićani su stigli na korak da uhvate zaostatak 0-3 iz prve utakmice. I onda su stali.</p><p>Umjesto da jurnu na sve ili ništa, da iskoriste grogiranog protivnika, trener <strong>Mišo Krstičević</strong> je naredio povlačenje, zatvorio je utakmicu, povukao je iz igre najboljeg pojedinca, napadača Vukovića, i uveo veznjaka Lušticu.</p><p>- Treći gol bi donio produžetke i još 30 iscrpljujućih minuta. Nama je ovo osma utakmica u tri tjedna, a u nedjelju protiv Zagreba želimo zadržati prvo mjesto. Inter je ekstra klasa i oni bi sigurno malo dodali gas i teško da bismo ih iznenadili. Treba ponekad poslušati i razum, a ne samo srce - pojasnio je Krstičević, koji se na klupi navodno zbog toga porječkao s pomoćnikom Šeparovićem, koji je od njega tražio da krene na sve ili ništa.</p><p>Iako je zaslužio sve komplimente za prvih 60 minuta, kada je iznenadio Stramaccionia hrabrom i otvorenom igrom, zatvaranje utakmice mu ne ide na čast. To nikako nije ono što je od Hajduka htjelo vidjeti 3000 navijača, koji su unatoč teškom porazu u prvom ogledu, potegnuli u Milano podržati svoje ljubimce. I baš kao što su igrači na terenu izvojevali pobjedu, i Torcida je nadglasala višestruko brojnije navijače domaće momčadi. Igrači Intera zvižducima su ispraćeni sa stadiona, dok je Torcida pljeskom nagradila svoje ljubimce.</p><p>Andrea Stramaccioni pobrao je simpatije nakon prvog susreta odmjerenim izjavama. Nakon uzvrata je priznao:</p><p>- Hajduk je odlična momčad. Vidjelo se da igraju puno lakše u gostima nego kod kuće. Nisu nas se bojali, štoviše, oni su nas napali. Svaka im čast, zapamtite da će iz ove mlade momčadi izaći nekoliko vrlo dobrih igrača.</p><p>A dva su strijelca bila oduševljena. Iako, nažalost, ni jedan od njih nije kasnije napravio veliku karijeru. </p><p>- Nismo svjesni što smo napravili, presretni smo, nitko ovo nije očekivao. Sretan sam zbog gola i ponosan na onakvu podršku s tribina - govorio je Vuković, a Vukušić je dodao:</p><p>- Napravili smo čudo, zabio sam gol koji ću uvijek pamtiti. Vidi se da napredujemo, žao mi je što nismo iskoristili i one velike prigode, ali moramo biti ponosni na sebe i svoje navijače.</p><p>Unatoč svemu, istinski pobjednik dvoboja bila je Hajdukova mladost, koja je na San Siru odigrala utakmicu za povijest. Hajduk je bio bolji i samo su mladost i neiskustvo, te nesretno primljeni golovi u prvoj utakmici pogurali Inter u nastavak natjecanja.</p><p>Bila je to od prve do zadnje minute partija šaha, u kojoj se Mišo Krstićević odlučio za Sicilijansku obranu i iznenadio Stramaccionia. Baš kao što je obećao, nije parkirao ''pun autobus igrača u šesnaesterac'', naprotiv, napao je Inter na širokom prostoru i pokazao da se mladi igrači Hajduka mogu nositi i s puno renomiranijim protivnikom.</p><p>I ne samo da je Hajduk bio bolji tijekom svih 90 minuta, nego su pored dva gola imali i tri stopostotne šanse za izjednačenje rezultata iz prvog susreta. Vukušić, Milić i Vuković mogli su se upisati u povijest.</p><p>Inter je u playoffu izbacio rumunjski Vaslui, u skupini završio iza Rubina i ispred Partizana i Neftčija, pa izbacio Cluj i u osmini finala ispao od Tottenhama, nakon što je u uzvratu nadoknadio 0-3 iz Londona, ali nakon produžeka je završilo 4-1 i Englezi su prošli bog gola u gostima.</p><h2>Inter - Hajduk 0-2</h2><p>Milano, Stadion Giuseppe Meazza. Sudac Clement Turpin Francuska 7<br/> Strijelci: 0-1 Vukušić (23 - 11 m), 0-2 Vuković (58)<br/> Inter: Handanović 6, Jonathan 5.5, Ranocchia 5, Samuel 5, Mbaye 5 (od 56. Nagatomo), Zanetti 6.5, Cambiasso 6, Guarin 5.5, Sneijder 6 (od 75. Silvestre), Coutinho 5.5 (od 64. Longo), Milito 5.5. Trener Andrea Stramaccioni</p><p>Hajduk: Blažević 8.5, Vršajević 7.5, Maloča – (od 10. Jonić 7), Jozinović 7, Oremuš 7.5, Radošević 8, Milić 7, Andrijašević 7.5 (od 60. Caktaš), Vuković 9 (od 75. Luštica), Vukušić 7.5. Trener Mišo Krstičević</p><p>Prva utakmica: Hajduk - Inter 0-3</p>