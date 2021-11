Uvijek su me se htjeli riješiti. Otpisali su me u Wolfsburgu, osjećao sam da me više ne žele gledati tamo. Ne mogu reći puno više o tome jer sam još uvijek njihov igrač, rekao je Marin Pongračić (24), prenosi Kronen Zeitung.

Hrvatski stoper, inače igrač Wolfsburga, trenutačno je na posudbi u Borussiji Dortmund, a u razgovoru na Twitchu s glazbenikom SSYNIC-om ispričao je što se točno dogodilo između njega i sada već bivšeg trenera Wolfsburga Marka van Bommela.

- Slali su faksove drugim klubovima i tada sam shvatio da žele da se maknem kako bi napravili mjesta za druge. Odvratno. Na treninzima 11 na 11 odjednom nisam sudjelovao. Bio sam lud, želio sam otići do Van Bommela i zgrabiti ga, ali moraš razgovarati kao političar - rekao je Pongračić kojeg je Bommel gotovo prije dvije godine u klub doveo za deset milijuna eura.

Povremeni hrvatski reprezentativac nimalo se nije ustručavao te je uz psovke žestoko prozvao Wolfsburg.

- Imao sam je**ne opcije, neke stvarno glupe ponude koje nisu imale smisla. Nisam htio u nižu ligu nakon što sam se već dokazao. Bio sam šokiran kada sam shvatio da za Wolfsburg nisam bio opcija, a Borussia me htjela. Wolfsburg me se htio riješiti, ali mi to nisu htjeli reći - kazao je povremeni hrvatski reprezentativac koji je u dresu 'vatrenih' odigrao dvije utakmice.