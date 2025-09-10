Poniženi Piksi još ne želi otići: 'Ako ćemo zbog toga biti čudo...'

Srbija je doživjela povijesni debakl na beogradskoj Marakani. U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., Engleska je deklasirala domaćine s nevjerojatnih 5-0, a sav bijes navijača sručio se na izbornika Dragana Stojkovića Piksija. Unatoč pozivima na odlazak, on je na konferenciji za medije ponudio prkosan odgovor.

Još i prije utakmice dočekali su ga zvižducima, a kako je Engleska slomila otpor Srbije golovima Kanea (33') i Maduekea (35') u samo tri minute, tribinama je sve glasnije odjekivalo "Piksi, odlazi!".

Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

- Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje i da iskažu nezadovoljstvo. Kao što sam ja nezadovoljan porazom, tako su oni i igrom i porazom. To je normalno - komentirao je Stojković nakon utakmice.

Foto: Andrew Boyers

Stojković, koji je klupu Srbije preuzeo 2021., poraz je opisao kao "tešku noć" i suočavanje s realnošću.

- Kad imate protivnika kao što je Engleska, oni su daleko bolji u svim segmentima igre. U brzini, snazi, tehnici... Ovo je naša realnost, tko smo i gdje smo u odnosu na njih - izjavio je, dodavši da je Srbija bila nemoćna.

Priznao je da se pribojavao takvog scenarija:

- Kao što je Španjolska razbila Tursku 6-0, tako sam se i bojao što će se dogoditi nama. Naši nogometaši, u fizičkom smislu, nisu mogli parirati, pogotovo jer mnogi ne igraju u svojim klubovima.

Na izravno pitanje o ostavci, Stojković je postao još odlučniji.

- Baš si raspoložen po pitanju ostavke. Nismo izgubili od Latvije, Andore ili ne znam koga. Izgubili smo od super nogometne sile, je li to jasno ili nije? Budimo realni ako možemo.

Foto: Marko Djurica

Naglasio je kako jedan poraz ne može poništiti sve dobro napravljeno u posljednje četiri godine.

- Ako mislite da smo nogometno čudo i trebamo pobijediti Englesku, onda u redu, dovedite nekoga tko to može. Ako je moja ostavka rješenje za naš nogomet, da ćemo sutra biti čudo, nikakav problem.

Poraz je Srbiju gurnuo u tešku situaciju u borbi za drugo mjesto, a ključna utakmica protiv Albanije 11. listopada na Marakani ada nosi ogroman teret. Kapetan Nikola Milenković, koji je u 72. minuti zaradio i crveni karton, ispričao se navijačima, dok je izbornik preuzeo odgovornost, ali i jasno poručio da ne namjerava otići pod pritiskom javnosti.