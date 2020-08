Ponosni Erslan: Ja sam najbolji sportaš Obrovca, Luka je drugi!

'Cijeli Obrovac je gledao, a i imam crno na bijelo da sam najbolji sportaš grada' govori nam Ivan Erslan (28). Pokrajac je bio 'hrvatski Bruce Buffer', ali i redar, Croata završio na šivanju, Vaso odjurio u hotel

<p>Dva mjeseca priprema, svakodnevna zvonjava telefona, pripreme za Zrće, borba protiv mogućnosti zaraze Covidom-19, sve to za sat i 25 minuta prijenosa borilačkog spektakla iz dvorane <strong>zagrebačkog ATT-a</strong> i treće FNC-ove priredbe, ali isplatilo se. Preko 25 tisuća ljudi je u jednom trenutku gledalo prijenos uživo, a u trenutku pisanja teksta priredba je imala 132 tisuće pregleda na YouTubeu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: FNC3 - CIJELA PRIREDBA</strong></p><p>Ostaje žal što još veći spektakl nije bio na Zrću jer su preduvjeti za to postojali, ali postoje više instance koje odlučuju o tome što je trenutno najbolje u situaciji s pandemijom korona virusa. A samo tri dana prije priredbe zazvonio mi je mobitel, zove <strong>Matej Filipčić</strong> iz FNC-a. Pomislio sam klasika, nove vijesti. </p><p>- Ej Fabijan, zvao me Forgy, sve otpada. Stožer je zabranio održavanje priredbe - na prvu sam se zastao, ali i kasnije rekao da mi samo kaže ako je to neki prank u režiji Joomboosa, ali to nije bilo to. Bilo je ozbiljno. Ipak, nešto kasnije druga priča. Sve se premješta u Zagreb.</p><p>Spektakla će u kavezu sigurno biti, ali neviđeni borilački spektakl sa Zrća ostao je upravo to - neviđen. No, organizatori su se odlično snašli u posljednji trenutak i napravili sve što su mogli da se događaj održi pred dvjestotinjak ljudi u dvorani zagrebačkog ATT-a. Još su dvije borbe 'otpale' u zadnji čas, ali <strong>Dražen Forgač</strong> i njegova ekipa nisu se dali obeshrabriti, ma nakon svega što su prošli održat će to kako god znaju. </p><h2>Batur se vratio, 'Croata' pobjedu proslavio na šivanju</h2><p><strong>Igor 'The Duke' Pokrajac</strong> je nakon odlaska u borilačku mirovinu nastavio po starom s radom u ATT-u, a ubuduće ćemo ga gledati kao Brucea Buffera iz Hrvatske. Također, tu su bile i <a href="https://www.24sata.hr/sport/sestre-prvi-put-u-kavezu-samo-da-ne-bude-krvi-i-vratit-cemo-se-708918" target="_blank">nasmiješene sestre Rea i Dagmar koje su se odlično snašle u ulozi ring djevojaka</a> i njihovom debiju u kavezu, a Matej i ja smo od teksta za otkazivanje svega stigli do mjesta komentatora.</p><p><strong>Martin Batur</strong> (28) pokazao je spremnost na povratak borbama te je u drugoj rundi svladao neugodnog Horskog. Gledali smo ispitivanje snaga u prvoj rundi, ali onda je pokazao što je sve naučio s <strong>Ivanom Dijakovićem</strong> u <strong>UFD Gymu</strong> te je tri sekunde prije kraja druge runde sudac prekinuo borbu. Led je probijen, napetosti više nema i spektakl je mogao dalje.</p><p>Nije tu bilo puno čekanja između borbi, nakon kratkog intervjua s borcima, odmah je išao novi meč. <strong>Adriana Vuković</strong> (21) pokazala je zašto je najveći hrvatski ženski MMA potencijal, brzo dovršila <strong>Moniku Porazynsku</strong> (35) i samo pokazala budućim protivnicama da dobro razmisle s kim ulaze u kavez. Pred njom je još mnogo vremena, a kako je krenula, mogli bi je uskoro gledati i na velikoj sceni.</p><p><strong>Francisco 'Croata' Barrio</strong> (31) napravio je veliki posao i pobijedio <strong>Aleksandra Jankovića</strong> (26), inače prijatelja i sparing partnera <strong>Vase 'Psihopata' Bakočevića</strong> (30). Pokazao je dobro znanu dominantnu hrvačku stranu i u trećoj rundi prisilio na predaju Jankovića te odmah prozvao 'patuljka' iz Crne Gore. Prijatelji su mu priredili i mali doček ispred dvorane, upalila se i pokoja bengalka, a 'Croata' je ipak sa suprugom proveo romantičnu večer na šivanju glave nakon borbe. <strong>Miloš Janičić</strong> (23) odlično se snašao u padu i zavukao giljotinu <strong>Tončiju Perušku </strong>(30) te se vratio pobjedama nakon poraza od Szymanskog na KSW-u.</p><h2>'Poki mi je stao na žulj, a Luka Modrić je samo broj 2'</h2><p>Nešto poslije 21 sat gorjelo je u Obrovcu jer je u kavez ulazio<strong> Ivan Erslan</strong> (28). Najveći hrvatski potencijal u poluteškoj kategoriji bio je oprezan, ali je nakon što je ispitao teren žestoko nokautirao <strong>Jusufa Hajrovića</strong> (30). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Erslanova pobjeda na FNC-u 3</strong></p><p>- Super sam, malo nenaspavan, ali sretan. Znam samo da je cijeli Obrovac gledao. Tamo je praznik kad se ja borim, dobio sam dosta poruka i poziva, svi su oduševljeni pobjedom. A imam i crno na bijelo da sam najbolji sportaš Obrovca, Luka Modrić je drugi - veselo je i u pozitivnom tonu započeo Erslan pa nastavio o borbi s Hajrovićem:</p><p>- Nije uobičajen borac, ne reagira na finte. Bio sam oprezan na kontru, nisam htio srljati jer sam znao da me može dobiti samo nekim 'lucky punchem', ali nakon nekog vremena stvari su počele sjedati na svoje mjesto i onda sam sve dovršio. Nakon borbe sam s najužim krugom prijatelja, bratom i trenerom otišao sam na hamburger. Kasnije smo popili šampanjac i malo proslavili, brzo sam došao kući. Onda sam još malo popričao s curom i to je to.</p><p>Jedino se Ivanov brat 'naljutio' jer sam mu čestitao s leđa nakon borbe, a zatim shvatio da to nije Ivan. Ali je Erslan, pa je uspjeh bio polovičan. No, kako kaže brat, zamijeniti toliko zgodnijeg Erslana za ovog iz kaveza je ogroman kiks. A 'kiks' je napravio i Igor Pokrajac koji je Ivanu dao nadimak 'Stina'.</p><p>- Da, nismo se dogovarali, Igor je to sam napravio. Poki mi je stao na žulj, morat će pripaziti što govori ubuduće jer je vojska spremna. Još nismo razgovarali o nadimku, ali hvala mojim vojnicima na podršci, znam da su uvijek uz mene - obratio se Erslan grupi 'Podcast Inkubator Reptili' koji su odmah primijetili da bi mu nadimak 'Reptil' ipak mnogo bolje pristajao.</p><h2>Najopakiji tata Balkana ispunio je obećanje</h2><p>Ono što su svi čekali bilo je šećer na kraju - borba za pojas najopakijeg čovjeka Balkana, odnosno titulu BMF-a. U meču sa iskustvom od 133 borbe sukobili su se <strong>Vaso 'Psihopat' Bakočević</strong> (30) i <strong>Ivica 'Terror' Trušček</strong> (37). Crnogorac je imao svakakve najave za ovaj meč, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BwBmoODZYFc&t=16s" target="_blank">kod Marka Petraka u Podcast Inkubatoru</a> spominjao je da ne zna gdje je to Ivica toliko poradio na BJJ-u da ga prisili na predaju i žestoko se prevario. </p><p>Borba je krivo krenula jer Ivica nije shvatio da Vaso želi pozdrav nakon početka pa je direktom pogodio 'Psihopata' u bradu, ali nakon kratkog razgovora krenuo je Ivica u 'Terror' nad Vasom. Prije sučeljavanja je morao djecu spremiti u sobu kako bi poručio da bi on svoj novac stavio na Vasu, a sad ga je to troje djece pratilo iz publike. Veliki je bio motiv na Ivičinoj strani, a to se i vidjelo nakon što je rear naked chokeom ugušio' Vasu u drugoj rundi. </p><p>Za vrijeme borbe je ulogu izbacivača imao Igor 'The Duke' Pokrajac jer se gospodin iz publike previše opustio i u žaru borbe počeo izvikivati i neke neprimjerene rečenice, ali nakon što ga je Igor zamolio da izađe iz dvorane, napravio je to bez pogovora. A tko i ne bi da vas to zamoli netko poput Pokija koji je nakon toga mogao nastaviti s voditeljskim poslom. </p><p>Nakon borbe Ivica je emotivno sve proživio, a sve je završilo obiteljskim zagrljajem u kavezu. Njegova će djeca sad stvarno moći reći da im je tata najopakiji čovjek na Balkanu, a Ivica se na tu rečenicu nakon borbe samo slatko nasmijao i nastavio dalje uživati jer zaslužio je nakon svega što je prošao. Borci su se okupili na kratkom druženju u prostoriji iznad dvorane, a tamo nismo mogli vidjeti Bakoćevića koji je nakon borbe odmah izjurio u automobil i zaputio se u hotel. </p><p>Ljubitelji borilačkog sporta imali su prilike gledati uživo borilački spektakl putem YouTube kanala 24 sata, a to je tek početak. Jer ubrzo kreće FNC-ov Armagedon koji ćete također ekskluzivno moći pratiti putem naših kanala. Od neviđenog spektakla preko otkazivanja do ponovnog spektakla u Zagrebu, ali vrijedilo je. Treća FNC-ova priredba samo je dokazala da je MMA kako u Hrvatskoj tako i u regiji sve popularniji sport koji sve više napreduje, a uz organizaciju poput ove mogu se očekivati velike stvari.</p>