<p>Balkanski korijeni.</p><p>Samo dvije riječi napisao je<strong> Zlatan Ibrahimović</strong> (39) uz fotografiju kojom je oduševio sve svoje pratitelje na društvenim mrežama, a na kojoj je on, kao klinac, u društvu svoga djeda.</p><p>Švedski napadač nikada nije ni skrivao svoje korijene iako je rođen u Malmöu, otac Šefik porijeklom je iz Bijeljine u Bosni i Hercegovini, a majka Jurka Gravić iz Prkosa pored Škabrnje.</p><p>- Nikad me nitko nije pitao o igranju za Hrvatsku ili BiH, rođen sam u Švedskoj i 100 posto sam Šveđanin. Osjećam se Balkancem, govorim materinji jezik kod kuće, mama mi je Hrvatica, tata iz BiH, zadržao sam taj temperament i mentalitet i ne mogu to sakriti, govorio je.</p><p>Zlatan je o svemu detaljnije otkrivao u autobiografiji "Ja sam Zlatan" koju je napisao švedski novinar David Lagercrantz, a na temelju koje se u listopadu počeo snimati i film koji se u kinima očekuje sljedeće jeseni.</p><p>Glavne glumačke role namijenjene su Dominicu Bajraktariju Anderssonu i Granitu Rushitiju. Bajraktari Andersson će utjeloviti Ibru u dobi od 11. do 13. godine, a <strong>Granit Rushiti</strong> (20), nogometaš ponikao u Malmöu, glumit će švedskog golgetera od njegove 17. do 23. godine, odnosno na početku profesionalne karijere u Malmöu te kad je prešao u Ajax. U Amsterdamu će biti i dovršeno snimanje filma. </p><p>- Ibrahimović je više od nogometaša, on je ikona i čisti vođa. Način na koji on igra i ponaša se na terenu i izvan njega je autentičan i nitko ga ne može imitirati. Ovo je priča o legendi koja je naš suvremenik, igraču koji je najveće posvećenje doživio u Italiji. To je priča koja je stvorena za film - izjavio je producent filma <strong>Andrea Occhipinti</strong>.</p>