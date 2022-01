U moru hrvatskih debitanata na velikim natjecanja, debitirao je i Zvonimir Srna, nećak puno poznatijeg sportaša i legendarnog kapetana hrvatske reprezentacije, Darija Srne. Njegovi roditelji nisu mogli sakriti ponos nakon utakmice s Francuskom, bez obzira na poraz.

- Mi kao roditelji smo ponosni na našeg sina, na njegove uspjehe. Svojim radom i zalaganjem u Dubrovniku, a kasnije u PPD-u zaslužio je poziv od izbornika i danas je tu gdje jest. Što osjećam? Emocije. Ponosan sam na svoje dijete. Dobro je odigrao, da je bio dobar rezultat bilo bi još bolje, ali on je zadovoljan - rekao je za Dubrovačku televiziju otac Renato, brat Darija Srne.

Zvone se javio roditeljima odmah nakon utakmice. Nije bio zadovoljan rezultatom, ali je srcem kakvo je pokazala Hrvatska protiv puno moćnijeg protivnika. Odličnu predstavu okrunio je pogotkom. Sjurio se u kontru i pod prekršajem zabio u bliži kut Gerrarda.

- Zadovoljan je. Šteta što nam rezultat nije išao na ruku, no nadamo se da će protiv Srbije biti bolje.

Koji je klub uopće 'izbacio' Zvonimira?

- Prvi njegovi seniorski koraci bili su u Dubrovniku kod pokojnog Saračevića, koji je rekao da će Zvone biti veliki igrač, a onda je otišao gore (Zagreb, op.a.) i napredovao. Otkad je došao u PPD gospodin Obrvan, zaslužio je i poziv izbornika. Nadam se da ovo nije kraj.

Utakmicu je, naravno, gledala i majka Ivana...

- Borili su se hrabro. Mogli su i bolje, ali nadam se da će dalje biti samo pobjede.

Kako je uopće Zvonimir završio u rukometu?

- On je imao svoj izbor, bio je dobar u nogometu, išao je na Poljud s bratom i djedom, ali je htio malo skakati pa je krenuo tim stopama. Kako do pobjede protiv Srbije? Moraju biti hrabri. Jesmo se čuli? Ja ga samo pitam jesi dobro i pokoji smajlić i to je to. Sretno im sutra i uvjerena sam da ćemo pobijediti - zaključila je majka Srna za Dubrovačku televiziju.