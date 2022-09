Nikoličius: Prijeti se igračima i njihovim obiteljima, a tučnjave nije bilo! Ponudio sam ostavku

Nakon osvojenog Kupa prošle sezone, navijači Hajduka ponadali su se kako je 'kružni tok' prošlost. Kostur momčadi je nakon dugo godina ostao netaknut, ostali su najbolji igrači, a i trener je ostao isti. Velike najave odaslane su s Poljuda, čime su dali jasno do znanja kako ove sezone žele vratiti naslov prvaka u Split nakon 18 godina čekanja.

Ljetna euforija zahvatila je klub, krcati stadion u europskim utakmicama, rekordan broj prodanih pretplata. I sve je to bilo divno i krasno, manikura za javnost, ali ne realno stanje stvari. Napumpana euforija učinila je svoje. Nakon ispadanja od Villarreala, a prošlo je tek mjesec dana, izašle su na svjetlo dana sve mane koje su čelnici uspješno skrivali. Euforija je napustila Poljud, klub je u velikoj rezultatskoj krizi, igra skupe momčadi ne odiše ljepotom, a u međuvremenu je i Valdas Dambrauskas postao bivši. Duga cesta kojoj nema kraja, pitaju se navijači koji sve manje vjeruju u titulu. S razlogom.

Hajduk nakon deset kola, uz utakmicu manje, zaostaje već 11 bodova za Dinamom, a tek je početak sezone. Navijači se pribojavaju onih starih vremena kada je maksimirski klub znao odletjeti i na plus 30.

Teška su vremena pred Hajdukom, a u ovoj kriznoj situaciji je pred novinare sjeo sportski direktor Mindaugas Nikoličius. Prva točka bio je odlazak trenera Dambrauskasa, a priznao je i kako je ponudio ostavku.

- Valdasu još jednom hvala, ostavio je trag, napravio je jako dobre stvari prošle sezone, ostvario ciljeve koje smo imali, osvojio Kup i do zadnjeg kola borio se za naslov. Želim pojasniti raskid jer on je doveden na moj prijedlog u klub i na moj prijedlog smo i raskinuli. To je bila najteža odluka za mene, dugogodišnji smo suradnici. Možda bi bilo lakše ostaviti trenera i skrivati se iza njega, ali Hajduk je na prvom mjestu kao i ciljevi kluba. Zato sam ja odmah u Šibeniku ponudio predsjedniku mandat na raspolaganje, rekao sam da to u sportskom smislu ne ide u dobrom smjeru. Predsjednik je kazao da ne vidi gdje je moja krivnja, a dok on mene želi u klubu, dok imam podršku, ostat ću, ja volim Hajduk, volim ove ljude i grad i želim ovdje raditi. Kad sam, došao zatekao sam Hajduk u puno težem stanju nego danas. No ovo je nova sezona, a napredak ne vidimo. Ja sam na svakom treningu i nema više te energije - rekao je Nikoličius, piše Večernji list.

Došlo je do razilaženja u stavovima pa je rastanak bio neminovan.

- Nismo razmišljali o nekim ključnim stvarima na isti način, preciznije, nismo se slagali oko strategije kad su u pitanju mladi igrači, a zna se strategija, mi ih moramo promovirati. I to nema veze s tim što nismo prodavali puno, nem,a veze s transferima u ovom trenutku. Mi želimo vidjeti Pukštasa, Krolu, Ćubelića. Naravno, postoji plan koji moramo zadovoljiti i cifra koja je zadana za prijelazni rok, ali ja o tome je mogu sad govoriti u brojkama niti mogu takve stvari otkrivati. Postoje i gabariti koliko možemo potrošiti.

Mislav Karoglan je naslijedio Dambrauskasa, a Nikoličius je sada potvrdio kako će ostati do zimske stanke. A možda i poslije toga.

- Imam puno povjerenje u njega, četiri godine je ovdje i najveći je talent. Mi od Tudora nismo izbacili svog trenera, a ja stvarno mislim da je u ovom trenutku on idealna osoba za Hajduk, zna igrače i svaki karakter u svlačionici. Vjerujemo mu, legitiman je kandidat da ostane i nakon zime - kazao je Nikoličius koji i dalje vjeruje u naslov.

- Ovo nije kriza, ali želimo više. Ja sam uvjeren da ova momčad ima igrače koji se mogu boriti za naslov.

U javnosti kolaju glasine o događajima koji su prethodili odlasku litavskog trenera, neki su otišli toliko daleko pa pišu da je došlo i do tučnjave u svlačionici i da su se neki igrači pobunili protiv Valdasa, no sportski direktor je to sve demantirao.

- To odmah treba zaustaviti, ja sad odlučno ovdje tražim da se stane jer to su laži, a igrači imaju probleme. Nije bilo fizičkog kontakta među igračima, a glasine su izazvale neugodnosti, prijeti se igračima i njihovim obiteljima. Ništa od toga se nije dogodilo, a oni trpe jako ružne stvari. Dosta s tim, odmah - poručio je oštro Nikoličius.

Jako puno igrača izvan je forme, a sve je palo na leđa Marka Livaje koji ne može sam vući cijelu momčad.

- Vjerujem u igrače i mislim da je ova momčad dobra. Vjerujemo u Lovru Kalinića i Marka Livaju, s njima smo potpisali nove ugovore. Momčad ima potencijal. Neću govoriti o imenima, ali neki moraju biti bolji. Ovo sve je poruka i njima, u smislu što očekujemo.

