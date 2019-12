'Popovichu, daj mu minute! Pa dečko će biti u Kući slavnih...'

San Antonio Spursi na ovogodišnjem su NBA draftu prije šest su mjeseci s 19. odabirom izabrali našeg Luku Šamanića.

Šamanić je protekle mjesece proveo igrajući u Razvojnoj ligi za Austin Spurse, a iako je jednom i pozvan u prvu momčad, minutažu nije dobio.

To je počelo pomalo ljutiti neke navijača San Antonija koji smatraju kako je Luki mjesto u prvoj momčadi. San Antonio igra najlošiju košarku u dugo vremena, a iako je to pomalo nemoguće za zamisliti, čini se kako bi mogli čak i propustiti doigravanje. I dok je pomalo očekivano da će Gregg Popovich u svojim posljednjim sezonama na klupi stavljati svoje ostarjele All-Starove DeMara DeRozana i LaMarcusa Aldridgea u nadi da će uhvatiti posljednji vlak za doigravanje, nekim navijačima toga je dosta.

Društvene mreže poput Twittera prepuni su komentara koji zazivaju dolazak Luke i njegovog vršnjaka Keldona Johnsona koji je također odabran na ovogodišnjem draftu, a sve se pojačalo nakon sinoć kad je Luka razorio Windy City Bullse s 26 poena i deset skokova. Trpao im je zagrebački košarkaš trice u facu, uništavao protivnike u postu... Ma bio je nezaustavljiv!

HIGHLIGHTS: @spurs assignee @SamanicLuka recorded a double-double in tonight's win with a game-high 26 points and 10 rebounds!#ATXSpurs15 pic.twitter.com/X8xAJVAqX9