Poraz Nexea. Ultrasi Partizana skandalozno vrijeđali, suci bez reakcije: 'Neka umre ustaša...'

Rukometaši našičkog Nexea poraženi su u 5. kolu Europske lige u Beogradu od Partizana s 27-30 (12-15). Hrvatski predstavnik je cijelu utakmicu bio u rezultatskom zaostatku, približio se početkom drugog dijela na samo gol zaostatka (17-18), ali snage za preokrat nije bilo. Ipak, utakmicu je obilježilo sramotno navijanje Grobara koji su vrijeđali Hrvate, a suci nisu prekidali utakmicu.

Našice: Susret Nexea i Partizana u EHF Europskoj ligi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Oko 20. minute krenulo je skandiranje "Nek' umre ustaša" koje je trajalo duži period, a nitko od službenih lica nije reagiralo na sramotne uzvike. Treba naglasiti da u Našicama nije bilo nikakvog pogrdnog uzvikivanja te je sve prošlo u najboljem redu. U prvom susretu Nexe je pobijedilo 30-22.

Kod Našičana su Luka Moslavac i Ognjen Cenić zabili po pet golova, a srpski sastav je predvodio Nikola Crnoglavac sa osam pogodaka. On je furiozno krenuo u utakmicu i njegovim golovima Partizan je otišao na velikih plus pet i tu prednist nije ispustio do kraja utakmice. Nexe je u drugom dijelu stiglo do gola zaostatka, ali nije bilo snage za preokret.

Partizan je sada prvi na ljestvici sa šest bodova, a Nexe je drugi sa šest. U odlučujućem, zadnjem kolu Nexe dočekuje španjolski Ademar 2. prosinca.