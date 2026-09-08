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Foto: Marko Prpić/PIXSELL
REZIME PRIJELAZNOG ROKA PLUS+

PORAŽAVAJUĆE BROJKE Od naših klubova su ovog ljeta više trošili i talijanski niželigaši...

Piše Zdravko Barišić,

Spušten je zastor nad ljetnim prijelaznim rokom, a brojke za HNL klubove nisu najbajnije Zaradili su 33 milijuna eura i potrošili mizerna tri. Austrijanci, Mađari i Šveđani su nas prešišali u svemu

Hrvatski nogometaši visoko kotiraju u nogometnom svijetu. Za njih se plaćaju milijunske odštete, naša reprezentacija je, bez obzira na ispadanje u šesnaestini finala SP-a, i dalje u gornjem ešalonu, ali naša liga ne prati korak. HNL stagnira već godinama i to je činjenica, bez obzira na to što ćemo drugu godinu u nizu imati dva kluba u europskim natjecanjima. Kvaliteta lige opada, klubovi iz lige petice nas sve više zaobilaze, a to se najviše osjeti na - financijama. 

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