PORAŽAVAJUĆE BROJKE Od naših klubova su ovog ljeta više trošili i talijanski niželigaši...

Hrvatski nogometaši visoko kotiraju u nogometnom svijetu. Za njih se plaćaju milijunske odštete, naša reprezentacija je, bez obzira na ispadanje u šesnaestini finala SP-a, i dalje u gornjem ešalonu, ali naša liga ne prati korak. HNL stagnira već godinama i to je činjenica, bez obzira na to što ćemo drugu godinu u nizu imati dva kluba u europskim natjecanjima. Kvaliteta lige opada, klubovi iz lige petice nas sve više zaobilaze, a to se najviše osjeti na - financijama.